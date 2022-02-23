Украина потребовала от своих граждан срочно уехать из России

23 февраля 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Министерство иностранных дел Украины призвало своих сограждан немедленно покинуть территорию России и воздержаться от дальнейших поездок в нее. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства. «Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — говорится на сайте украинского МИД. Ранее президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер поручил отправить войска для поддержания мира в Донбассе. На Украине отказались признавать суверенитет ДНР и ЛНР и заявили о готовности воевать с РФ за свою территорию.