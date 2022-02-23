Украина потребовала от своих граждан срочно уехать из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вокзал. Курган, чемоданы, вокзал, отъезд, отток населения
Граждан Украины просят воздержаться от поездок в Россию Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Украины призвало своих сограждан немедленно покинуть территорию России и воздержаться от дальнейших поездок в нее. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — говорится на сайте украинского МИД.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер поручил отправить войска для поддержания мира в Донбассе. На Украине отказались признавать суверенитет ДНР и ЛНР и заявили о готовности воевать с РФ за свою территорию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство иностранных дел Украины призвало своих сограждан немедленно покинуть территорию России и воздержаться от дальнейших поездок в нее. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства. «Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — говорится на сайте украинского МИД. Ранее президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер поручил отправить войска для поддержания мира в Донбассе. На Украине отказались признавать суверенитет ДНР и ЛНР и заявили о готовности воевать с РФ за свою территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...