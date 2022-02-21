21 февраля 2022

Войска РФ будут поддерживать мир в ДНР и ЛНР по приказу Путина

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Путин поручил Вооруженным силам РФ поддерживать мир в ДНР и ЛНР Фото:
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Вооруженные силы РФ будут осуществлять функции по поддержанию мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом говорится в указах, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным.

«В связи с обращением главы Донецкой (и Луганской — прим. URA.RU) Народной Республики Министерсву обороны Российской Федерации обеспечить <…> осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой (и Луганской — прим. URA.RU) Народной Республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе. Документы были подписаны президентом РФ после видеообращения к гражданам.

Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. Документы были опубликованы на портале правовой информации.

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Вооруженные силы РФ будут осуществлять функции по поддержанию мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом говорится в указах, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным. «В связи с обращением главы Донецкой (и Луганской — прим. URA.RU) Народной Республики Министерсву обороны Российской Федерации обеспечить <…> осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой (и Луганской — прим. URA.RU) Народной Республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе. Документы были подписаны президентом РФ после видеообращения к гражданам. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. Документы были опубликованы на портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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