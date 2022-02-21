Войска РФ будут поддерживать мир в ДНР и ЛНР по приказу Путина

Вооруженные силы РФ будут осуществлять функции по поддержанию мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом говорится в указах, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным.
«В связи с обращением главы Донецкой (и Луганской — прим. URA.RU) Народной Республики Министерсву обороны Российской Федерации обеспечить <…> осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой (и Луганской — прим. URA.RU) Народной Республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе. Документы были подписаны президентом РФ после видеообращения к гражданам.
Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. Документы были опубликованы на портале правовой информации.
Вооруженные силы РФ будут осуществлять функции по поддержанию мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом говорится в указах, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным. «В связи с обращением главы Донецкой (и Луганской — прим. URA.RU) Народной Республики Министерсву обороны Российской Федерации обеспечить <…> осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой (и Луганской — прим. URA.RU) Народной Республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе. Документы были подписаны президентом РФ после видеообращения к гражданам. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. Документы были опубликованы на портале правовой информации.