21 февраля 2022

Опубликованы указы о признании ЛНР и ДНР

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Пресс-конференция Путина. Москва, документы, путин владимир
Указы подписал Владимир Путин Фото:
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Война на Украине

Опубликованы указы о признании независимости Донецкой и Луганской Республик. Соответствующие документы появились на портале правовой информации.

«Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства. <…> Учитывая волеизъявление народа Луганской Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства», — говорится в указах, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.

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Опубликованы указы о признании независимости Донецкой и Луганской Республик. Соответствующие документы появились на портале правовой информации. «Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства. <…> Учитывая волеизъявление народа Луганской Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства», — говорится в указах, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.
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