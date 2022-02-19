Юрист назвал способ вернуть деньги за лечение COVID

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Россияне могут вернуть деньги после оплаты медуслуг Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россияне могут получить налоговый вычет и вернуть часть потраченных средств на оплату лечения коронавируса. Об этом сообщил юрист Виктор Андреев.

«Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие у них лицензии на осуществление медицинской деятельности. Аптек это тоже касается, но тут все не так просто: на покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов», — рассказал Виктор Андреев в интервью радио Sputnik.

Можно вернуть деньги за реабилитацию после COVID-19, если процедуры относятся к медицинским услугам, отметил юрист. На подачу заявления для получения налогового вычета дается три года. Для этого нужно получить справку в медицинской организации и документ об оплате услуг, а также заполнить налоговую декларацию.

Ранее URA.RU сообщало, какие налоговые вычеты можно получить за 2021 год. Граждане могут вернуть 13% от потраченных денег на образование, лечение, покупку лекарств, приобретение и строительство жилья.

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Россияне могут получить налоговый вычет и вернуть часть потраченных средств на оплату лечения коронавируса. Об этом сообщил юрист Виктор Андреев. «Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие у них лицензии на осуществление медицинской деятельности. Аптек это тоже касается, но тут все не так просто: на покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов», — рассказал Виктор Андреев в интервью радио Sputnik. Можно вернуть деньги за реабилитацию после COVID-19, если процедуры относятся к медицинским услугам, отметил юрист. На подачу заявления для получения налогового вычета дается три года. Для этого нужно получить справку в медицинской организации и документ об оплате услуг, а также заполнить налоговую декларацию. Ранее URA.RU сообщало, какие налоговые вычеты можно получить за 2021 год. Граждане могут вернуть 13% от потраченных денег на образование, лечение, покупку лекарств, приобретение и строительство жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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