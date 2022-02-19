Юрист назвал способ вернуть деньги за лечение COVID

19 февраля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Россияне могут вернуть деньги после оплаты медуслуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне могут получить налоговый вычет и вернуть часть потраченных средств на оплату лечения коронавируса. Об этом сообщил юрист Виктор Андреев. «Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие у них лицензии на осуществление медицинской деятельности. Аптек это тоже касается, но тут все не так просто: на покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов», — рассказал Виктор Андреев в интервью радио Sputnik. Можно вернуть деньги за реабилитацию после COVID-19, если процедуры относятся к медицинским услугам, отметил юрист. На подачу заявления для получения налогового вычета дается три года. Для этого нужно получить справку в медицинской организации и документ об оплате услуг, а также заполнить налоговую декларацию. Ранее URA.RU сообщало, какие налоговые вычеты можно получить за 2021 год. Граждане могут вернуть 13% от потраченных денег на образование, лечение, покупку лекарств, приобретение и строительство жилья. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне могут получить налоговый вычет и вернуть часть потраченных средств на оплату лечения коронавируса. Об этом сообщил юрист Виктор Андреев. «Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие у них лицензии на осуществление медицинской деятельности. Аптек это тоже касается, но тут все не так просто: на покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов», — рассказал Виктор Андреев в интервью радио Sputnik. Можно вернуть деньги за реабилитацию после COVID-19, если процедуры относятся к медицинским услугам, отметил юрист. На подачу заявления для получения налогового вычета дается три года. Для этого нужно получить справку в медицинской организации и документ об оплате услуг, а также заполнить налоговую декларацию. Ранее URA.RU сообщало, какие налоговые вычеты можно получить за 2021 год. Граждане могут вернуть 13% от потраченных денег на образование, лечение, покупку лекарств, приобретение и строительство жилья.