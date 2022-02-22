На челябинском термальном курорте утонул ребенок

Ребенок утонул в бассейне «Баден-Бадена» Фото: Размик Закарян © URA.RU

На термальном курорте «Баден-Баден» в Еткульском районе Челябинской области утонула 11-летняя девочка. ЧП случилось в бассеине. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Все произошло после обеда. Девочка нырнула под воду в бассейне, который находится на открытом воздухе и не смогла вынырнуть. Ее волосы попали в сливное отверстие», — сказал он. По словам собеседника, ребенка пытались реанимировать, но все усилия спасателей ни к чему не привели. Обстоятельства смерти выясняет СК.

В пресс-службе СУ СК сообщили что у них пока нет такой информации. Курорт работает круглый год и является одним из самых популярных в регионе. URA.RU направило запрос на почту «Баден-Бадена». На момент публикации материала ответ не поступил.

Обновлено 23 февраля в 19:58 (уральское время): «Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего)», — заявили в пресс-службе СК. Сейчас следователи устанавливают виновных среди должностных лиц.

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