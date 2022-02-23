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Экс-губернатор Пермского края попал под санкции ЕС

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Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, решетников максим
Максиму Решетникову закрыли въезд в Европу Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Бывший губернатор Пермского края, министр экономического развития РФ Максим Решетников оказался в санкционном списке Евросоюза. Чиновник несет ответственность за подрыв территориальной целостности Украины, говорится в официальном журнале ЕС.

«В должности министра экономического развития Максим Решетников отвечает за программы развития инфраструктуры в Крыму и Севастополе. Он несет ответственность за действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности в Украине», — говорится в документах на сайте ЕС.

Евросоюз ввел санкции из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попали сотни людей, в том числе, 351 депутат Госдумы. Адресные санкции предусматривают заморозку активов и запрет въезда на территорию Евросоюза.

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Бывший губернатор Пермского края, министр экономического развития РФ Максим Решетников оказался в санкционном списке Евросоюза. Чиновник несет ответственность за подрыв территориальной целостности Украины, говорится в официальном журнале ЕС. «В должности министра экономического развития Максим Решетников отвечает за программы развития инфраструктуры в Крыму и Севастополе. Он несет ответственность за действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности в Украине», — говорится в документах на сайте ЕС. Евросоюз ввел санкции из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попали сотни людей, в том числе, 351 депутат Госдумы. Адресные санкции предусматривают заморозку активов и запрет въезда на территорию Евросоюза.
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