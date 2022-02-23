Экс-губернатор Пермского края попал под санкции ЕС

Максиму Решетникову закрыли въезд в Европу Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Бывший губернатор Пермского края, министр экономического развития РФ Максим Решетников оказался в санкционном списке Евросоюза. Чиновник несет ответственность за подрыв территориальной целостности Украины, говорится в официальном журнале ЕС.

«В должности министра экономического развития Максим Решетников отвечает за программы развития инфраструктуры в Крыму и Севастополе. Он несет ответственность за действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности в Украине», — говорится в документах на сайте ЕС.

Евросоюз ввел санкции из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попали сотни людей, в том числе, 351 депутат Госдумы. Адресные санкции предусматривают заморозку активов и запрет въезда на территорию Евросоюза.