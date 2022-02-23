Евросоюз ввел санкции из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Санкции ЕС касаются топовых российских чиновников и политиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз ввел санкций из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Под ограничения попал, в числе прочих, 351 депутат Госдумы. Совет ЕС призвал Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР и вернуться к обсуждениям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

«Совет сегодня принял пакет мер в ответ на решение Российской Федерации приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и последующее решение о вводе российских войск в эти области», — сообщается на официальном сайте Совета Евросоюза. С учетом новых ограничений санкционный список вырастет до 555 физических и 52 юридических лиц.

Под адресные ограничительные меры попали все депутаты Госдумы, проголосовавшие 15 февраля за то, чтобы направить президенту РФ Владимиру Путину обращение о признании ДНР и ЛНР. Кроме того, санкции затронут 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности» Украины. Среди них члены правительства, банки, предприниматели, старшие офицеры и лица, «ответственные за ведение дезинформационной войны».

Адресные санкции предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление лицам и организациям из списка. Кроме того, физическим лицам ограничен въезд на территорию Евросоюза.

Санкции коснулись правительства РФ и Центробанка РФ. Они ограничивают доступ Москвы к капиталу, финансовым рынкам и услугам Евросоюза.

Ранее The Guardian и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что санкционный список Евросоюза возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попали глава администрации президента РФ Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев. Последний в разговоре с URA.RU заявил, что спокойно отнесся к санкциям Евросоюза. Соловьев отметил, что ограничения Запада не повлияют на его жизнь.

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