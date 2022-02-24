Госуслуги: как узнать обо всех выплатах и льготах

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Согласие можно оформить на сайте Госуслуг Фото:
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Путинские выплаты на детей

На сайте Госуслуги появились уведомления для россиян о том, что им полагается в конкретных жизненных ситуациях. В частности, там можно узнать о положенных выплатах и льготах при рождении ребенка. Об этом сообщают портал в своем telegram-канале.

«На Госуслугах есть проактивное информирование — это уведомления о том, что положено человеку в определенных жизненных ситуациях. Например, если в семье родился ребенок», — сообщают Госуслуги.

Для получения информации, гражданину нужно дать свое согласие на доставку уведомлений через сайт Госуслуги.

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На сайте Госуслуги появились уведомления для россиян о том, что им полагается в конкретных жизненных ситуациях. В частности, там можно узнать о положенных выплатах и льготах при рождении ребенка. Об этом сообщают портал в своем telegram-канале. «На Госуслугах есть проактивное информирование — это уведомления о том, что положено человеку в определенных жизненных ситуациях. Например, если в семье родился ребенок», — сообщают Госуслуги. Для получения информации, гражданину нужно дать свое согласие на доставку уведомлений через сайт Госуслуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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