Госуслуги: как узнать обо всех выплатах и льготах

На сайте Госуслуги появились уведомления для россиян о том, что им полагается в конкретных жизненных ситуациях. В частности, там можно узнать о положенных выплатах и льготах при рождении ребенка. Об этом сообщают портал в своем telegram-канале.
«На Госуслугах есть проактивное информирование — это уведомления о том, что положено человеку в определенных жизненных ситуациях. Например, если в семье родился ребенок», — сообщают Госуслуги.
Для получения информации, гражданину нужно дать свое согласие на доставку уведомлений через сайт Госуслуги.
На сайте Госуслуги появились уведомления для россиян о том, что им полагается в конкретных жизненных ситуациях. В частности, там можно узнать о положенных выплатах и льготах при рождении ребенка. Об этом сообщают портал в своем telegram-канале. «На Госуслугах есть проактивное информирование — это уведомления о том, что положено человеку в определенных жизненных ситуациях. Например, если в семье родился ребенок», — сообщают Госуслуги. Для получения информации, гражданину нужно дать свое согласие на доставку уведомлений через сайт Госуслуги.