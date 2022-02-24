США готовят экстренный ответ РФ на военную операцию с Украиной

В США заявили, что объявят о санкциях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В Белом доме готовят экстренный ответ на заявление президента России Владимира Путина о начале военной операции на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — отметил Байден, сообщается на сайте Белого дома. Он заявил, что операция, которую начал Путин, принесет катастрофические жертвы.

Байден рассказал, что 25 февраля встретится с коллегами из большой семерки. Также он выступит с обращением к гражданам, в котором объявит о санкциях со стороны США и союзников в отношении России. «За этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности», — сказал американский президент.

Путин объявил о решении начать военную операцию на Украине. Он отметил, что не собирается оккупировать их территорию. На Украине ввели режим чрезвычайного положения, кроме территории Донбасса. В Европе уже объявляли о санкциях в отношении РФ после того, как Путин признал Донецкую и Луганскую народные республики. Ограничения затронут депутатов Госдумы и некоторые российские банки.

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