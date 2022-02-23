Главы ДНР и ЛНР попросили у Путина военной помощи

Главы Донецкой и Луганской Народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в защите населения республик от украинской агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Военная агрессия со стороны Украины усиливается, увеличивается количество обстрелов. Разрушается экономика промышленного Донбасса <…> Огонь ведется по жилым районам, школам, учреждениям здравоохранения <…> Прошу оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима в отношении населения Донецкой Народной Республики», — говорится в обращении, подписанном Пушилиным. Аналогичный смысл несет обращение от лица главы ЛНР. Фотографии документов появились в распоряжении агентства ТАСС.
Главы Донецкой и Луганской Народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в защите населения республик от украинской агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Военная агрессия со стороны Украины усиливается, увеличивается количество обстрелов. Разрушается экономика промышленного Донбасса <…> Огонь ведется по жилым районам, школам, учреждениям здравоохранения <…> Прошу оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима в отношении населения Донецкой Народной Республики», — говорится в обращении, подписанном Пушилиным. Аналогичный смысл несет обращение от лица главы ЛНР. Фотографии документов появились в распоряжении агентства ТАСС. Ранее сообщалось, что Путин подписал указы, в соответствии с которыми Вооруженные силы РФ будут осуществлять функции по поддержанию мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Позже парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) утвердили договор о дружбе и взаимопомощи с Россией.