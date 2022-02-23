23 февраля 2022

Главы ДНР и ЛНР попросили у Путина военной помощи

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Генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военная техника на марше, репетиция парада
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина оказать помощь в защите республик Фото:
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Война на Украине

Главы Донецкой и Луганской Народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в защите населения республик от украинской агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Военная агрессия со стороны Украины усиливается, увеличивается количество обстрелов. Разрушается экономика промышленного Донбасса <…> Огонь ведется по жилым районам, школам, учреждениям здравоохранения <…> Прошу оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима в отношении населения Донецкой Народной Республики», — говорится в обращении, подписанном Пушилиным. Аналогичный смысл несет обращение от лица главы ЛНР. Фотографии документов появились в распоряжении агентства ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указы, в соответствии с которыми Вооруженные силы РФ будут осуществлять функции по поддержанию мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Позже парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) утвердили договор о дружбе и взаимопомощи с Россией.

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Главы Донецкой и Луганской Народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в защите населения республик от украинской агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Военная агрессия со стороны Украины усиливается, увеличивается количество обстрелов. Разрушается экономика промышленного Донбасса <…> Огонь ведется по жилым районам, школам, учреждениям здравоохранения <…> Прошу оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима в отношении населения Донецкой Народной Республики», — говорится в обращении, подписанном Пушилиным. Аналогичный смысл несет обращение от лица главы ЛНР. Фотографии документов появились в распоряжении агентства ТАСС. Ранее сообщалось, что Путин подписал указы, в соответствии с которыми Вооруженные силы РФ будут осуществлять функции по поддержанию мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Позже парламенты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) утвердили договор о дружбе и взаимопомощи с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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