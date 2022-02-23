В ЯНАО подросток избил инвалида и вымогал деньги

Подросток собирался привлечь третьих лиц для запугивания инвалида и его родственницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) несовершеннолетний вымогал деньги у инвалида, а после его отказа — избил его. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, подросток заставил сестру инвалида отдать деньги, угрожая расправой.

«По данным следствия, 27 августа 2021 года в г. Новый Уренгой 16-летний юноша, находясь в подъезде дома, где проживает потерпевший, являющийся инвалидом, потребовал передать ему 5 тысяч рублей, используя при этом несостоятельные и надуманные им претензии. Видя, что мужчина напуган, не понимает суть предъявляемых ему претензий и не может оказать сопротивление, юноша нанес ему несколько ударов кулаками по лицу и различным частям тела», — говорится в сообщении следственного комитета.

Злоумышленник заставил сестру инвалида, являющуюся опекуном, перевести 5 тысяч на карту под угрозой привлечения третьих лиц для расправы над ней и ее братом. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и активно способствовал расследованию преступления. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) был пойман подросток, который совместно с семейной парой занимался распространением наркотиков. Несовершеннолетний с подельниками был пойман во время закладки запрещенных веществ в тайники.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам