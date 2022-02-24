Киевлянка рассказала о панике в магазинах и бегстве горожан

24 февраля 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Жители Украины стоят в длинных очередях, чтобы снять деньги с банкомата Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Жители Киева (Украина) экстренно закупают продукты и снимают деньги в банкоматах. В магазинах столицы Украины очереди, на дорогах автомобильные пробки из желающих экстренно покинуть город из-за взрывов в окрестностях аэропорта Борисполь. Об этом URA.RU сообщила жительница Киева Олеся Пантелеева. «Люди в панике и ажиотаже снимают деньги и уезжают. Очень большие пробки на выезд из Киева. Конкретных направлений нет — люди просто стремятся уехать из города. Понимают, что если Беларусь начнет какие-то активные действия, то 90 км — и Киев», — рассказывает Олеся Пантелеева. По ее словам, в городе включали сирены, в то же время чиновники призывают людей к спокойствию. Местные СМИ сообщают, что государственная граница со стороны Беларуси нарушена, но военных на улице нет. «С самого утра киевляне атаковали магазины, где скупают крупы, консервы, муку. Виден ажиотаж. Мы с утра успели снять деньги через банкомат, поскольку есть риск, что могут заблокировать карточки или в банкомате просто не остаться денег. Очереди возле банкоматов очень большие. К 9 утра люди у банкоматов жаловались, что наличные кончились. В самих продуктовых магазинах огромное количество людей, некоторые уже не пускают. Ограничивают поток: сколько вышло, столько и зашло. Аптеки еще не открылись и не известно будет ли открываться», — продолжает Олеся. Она уточняет, что есть перебои с мобильной связью. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Киева (Украина) экстренно закупают продукты и снимают деньги в банкоматах. В магазинах столицы Украины очереди, на дорогах автомобильные пробки из желающих экстренно покинуть город из-за взрывов в окрестностях аэропорта Борисполь. Об этом URA.RU сообщила жительница Киева Олеся Пантелеева. «Люди в панике и ажиотаже снимают деньги и уезжают. Очень большие пробки на выезд из Киева. Конкретных направлений нет — люди просто стремятся уехать из города. Понимают, что если Беларусь начнет какие-то активные действия, то 90 км — и Киев», — рассказывает Олеся Пантелеева. По ее словам, в городе включали сирены, в то же время чиновники призывают людей к спокойствию. Местные СМИ сообщают, что государственная граница со стороны Беларуси нарушена, но военных на улице нет. «С самого утра киевляне атаковали магазины, где скупают крупы, консервы, муку. Виден ажиотаж. Мы с утра успели снять деньги через банкомат, поскольку есть риск, что могут заблокировать карточки или в банкомате просто не остаться денег. Очереди возле банкоматов очень большие. К 9 утра люди у банкоматов жаловались, что наличные кончились. В самих продуктовых магазинах огромное количество людей, некоторые уже не пускают. Ограничивают поток: сколько вышло, столько и зашло. Аптеки еще не открылись и не известно будет ли открываться», — продолжает Олеся. Она уточняет, что есть перебои с мобильной связью. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.