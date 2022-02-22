Ушел из жизни известный тюменский доктор

Владимир Зуев скончался в возрасте 47 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После продолжительной болезни скончался бывший главный онколог Тюменской области Владимир Зуев. Мужчина ушел из жизни в 47 лет, последние годы он находился в коме.

«23 февраля ушел из жизни Влaдимир Зуев, бывший глaвный онколог Тюменской облaсти. Он скончaлся в возрaсте 47 лет, после тяжелой продолжительной болезни», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Последние три года Владимир Зуев провел в состоянии комы. Прощaние с ним состоится 25 феврaля в Пaтрушево.