22 февраля 2022
21 февраля 2022

Ушел из жизни известный тюменский доктор

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зуев скончался в возрасте 47 лет Фото:

После продолжительной болезни скончался бывший главный онколог Тюменской области Владимир Зуев. Мужчина ушел из жизни в 47 лет, последние годы он находился в коме.

«23 февраля ушел из жизни Влaдимир Зуев, бывший глaвный онколог Тюменской облaсти. Он скончaлся в возрaсте 47 лет, после тяжелой продолжительной болезни», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Последние три года Владимир Зуев провел в состоянии комы. Прощaние с ним состоится 25 феврaля в Пaтрушево.

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После продолжительной болезни скончался бывший главный онколог Тюменской области Владимир Зуев. Мужчина ушел из жизни в 47 лет, последние годы он находился в коме. «23 февраля ушел из жизни Влaдимир Зуев, бывший глaвный онколог Тюменской облaсти. Он скончaлся в возрaсте 47 лет, после тяжелой продолжительной болезни», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения. Последние три года Владимир Зуев провел в состоянии комы. Прощaние с ним состоится 25 феврaля в Пaтрушево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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