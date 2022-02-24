Депутат Госдумы объяснил, когда граждане смогут полететь на юг РФ

Граждане, планирующие улететь на юг России, могут сдать билеты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Россиянам, которые должны были лететь на юг страны, но из-за закрытия аэропортов не могут этого сделать, придется подождать пару дней, пока власти не примут более конкретные решения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.

«В связи со сложившейся ситуацией несколько аэропортов страны приостановили свою работу, поэтому тем, кто ехал на отдых, лечение, придется подождать день-два до более конкретных решений. Мы все урегулируем с туроператорами, в аэропортах произойдет замена билетов. Кто должен был вылететь по рабочим, личным делам или как турист, сможет перенести поездку, либо получить деньги назад», — объяснил Алексей Черняк.

По словам депутата, в целом продажи туров не приостановлены. «Продажи туров не приостановлены, потому что в этот период все поездки индивидуальные, основные путешествия начинаются с мая. Что касается внешнего туризма, все работает в штатном режиме, все летают, никаких закрытий границ с другими странами нет. Таких сообщений нет», — подчеркнул Черняк.

Ранее в Росавиации сообщили, что из-за сложной ситуации с Украиной 12 аэропортов страны приостановили свою работу. Касается это Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элиста, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

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