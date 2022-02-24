В России массово отменяют авиарейсы

В России приостановили работу 12 аэропортов Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов на Юге России и в регионах, близких к границе с Украиной. Об этом говорится в официальном сообщении Росавиации.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Настоятельно не рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорты на юге страны», — передает РИА «Новости» сообщение Росавиации.

На данный момент закрыты аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. По сообщениям СМИ, также закрыт аэропорт в Астрахани.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого на Украине было введено военное положение.