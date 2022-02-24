В России массово отменяют авиарейсы

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В России приостановили работу 12 аэропортов Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов на Юге России и в регионах, близких к границе с Украиной. Об этом говорится в официальном сообщении Росавиации.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Настоятельно не рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорты на юге страны», — передает РИА «Новости» сообщение Росавиации.

На данный момент закрыты аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. По сообщениям СМИ, также закрыт аэропорт в Астрахани.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого на Украине было введено военное положение.

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Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов на Юге России и в регионах, близких к границе с Украиной. Об этом говорится в официальном сообщении Росавиации. «В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Настоятельно не рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорты на юге страны», — передает РИА «Новости» сообщение Росавиации. На данный момент закрыты аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. По сообщениям СМИ, также закрыт аэропорт в Астрахани. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого на Украине было введено военное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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