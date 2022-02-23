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Мэрия в ЯНАО обвинила управляющую компанию в халатности

© Служба новостей «URA.RU»
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Управляющая компания ООО «Престиж» не исправляет проблемы в подконтрольных домах Фото:

Мэрия города Лабытнанги (ЯНАО) обвинила управляющую компанию ООО «Престиж» в том, что та не справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов. В подконтрольных УК зданиях течет крыша, а сама компания продолжает накапливать штрафы и предписания, сообщают жители города в социальных сетях.

«В адрес ООО „Престиж“ поступает огромное количество жалоб от жителей, к решению вопроса подключаются Департамент Государственного жилищного надзора ЯНАО и Прокуратура, но УК все также не исполняет возложенные на них обязанности и продолжает накапливать штрафы и предписания. На данный момент ситуация находится на контроле профильных сотрудников УЖКХ», — сообщает УЖКХ администрации города Лабытнанги в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители жалуются, что в их домах течет крыша и управляющая компания не выполняет свои обязанности. Также вместо них горожане просят помочь компанию ЖКХ Ямал, а сам руководитель скандальной УК в ответ на негативные сообщения присылает к жильцам участковых.

«В подъезде прорвало трубу. ЖКХ Ямал посмотрели, оставили „Престижу“! Вода льет уже несколько часов, в 112 звонили неоднократно! Все-таки зима на улице, течет под квартиры, кто будет делать ремонт пола?! У нас аварийные ситуации не устраняют в праздники?!» — сообщает Татьяна Костяная в группе «Лабытнанги Info».

Агентство обратилось в ООО «Престиж» для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Строителей, 15 в Лабытнанги (ЯНАО) дом затопило фекалиями. Управляющая компания не стала реагировать на данную проблему.

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Мэрия города Лабытнанги (ЯНАО) обвинила управляющую компанию ООО «Престиж» в том, что та не справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов. В подконтрольных УК зданиях течет крыша, а сама компания продолжает накапливать штрафы и предписания, сообщают жители города в социальных сетях. «В адрес ООО „Престиж“ поступает огромное количество жалоб от жителей, к решению вопроса подключаются Департамент Государственного жилищного надзора ЯНАО и Прокуратура, но УК все также не исполняет возложенные на них обязанности и продолжает накапливать штрафы и предписания. На данный момент ситуация находится на контроле профильных сотрудников УЖКХ», — сообщает УЖКХ администрации города Лабытнанги в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». Жители жалуются, что в их домах течет крыша и управляющая компания не выполняет свои обязанности. Также вместо них горожане просят помочь компанию ЖКХ Ямал, а сам руководитель скандальной УК в ответ на негативные сообщения присылает к жильцам участковых. «В подъезде прорвало трубу. ЖКХ Ямал посмотрели, оставили „Престижу“! Вода льет уже несколько часов, в 112 звонили неоднократно! Все-таки зима на улице, течет под квартиры, кто будет делать ремонт пола?! У нас аварийные ситуации не устраняют в праздники?!» — сообщает Татьяна Костяная в группе «Лабытнанги Info». Агентство обратилось в ООО «Престиж» для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Строителей, 15 в Лабытнанги (ЯНАО) дом затопило фекалиями. Управляющая компания не стала реагировать на данную проблему.
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