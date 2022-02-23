23 февраля 2022
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21 февраля 2022

Депутат из ЯНАО попал под санкции из-за позиции по Украине

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Ямальский политик попал под санкции Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрий Погорелый, который проголосовал за признание ДНР и ЛНР, попал под санкции Евросоюза. Список российских политиков опубликован в официальном журнале ЕС.

«Депутат Государственной Думы, проголосовавший за постановление № 58243-8 „Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой народной Республики и Луганской Народной Республики“, поддерживал и осуществлял действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину», — говорится в пояснении. Теперь Погорелый не может въехать или пересечь территорию Евросоюза.

Связаться с политиком не удалось. На личный телефон он не ответил, а его представители пока воздерживаются от комментариев. Также попал в этот список и Алексей Куринный, который является куратором ЯНАО в Госдуме от КПРФ.

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Депутат Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрий Погорелый, который проголосовал за признание ДНР и ЛНР, попал под санкции Евросоюза. Список российских политиков опубликован в официальном журнале ЕС. «Депутат Государственной Думы, проголосовавший за постановление № 58243-8 „Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой народной Республики и Луганской Народной Республики“, поддерживал и осуществлял действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину», — говорится в пояснении. Теперь Погорелый не может въехать или пересечь территорию Евросоюза. Связаться с политиком не удалось. На личный телефон он не ответил, а его представители пока воздерживаются от комментариев. Также попал в этот список и Алексей Куринный, который является куратором ЯНАО в Госдуме от КПРФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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