Чистка здания «Газпрома» от сосулек и наледи запланировано на 26 февраля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В городе Надым (ЯНАО) АО «Газпром энергосбыт Тюмень» не может избавится от представляющей опасность наледи и сосулек на здании своего офиса из-за подрядчика. Как сообщает в социальной сети «ВКонтакте» дочка «Газпрома», чистка кровлю подрядчиком запланирована на 26 февраля и раньше у компании это не получится сделать из-за потребности спецтехники в городе.

«Чистку кровли здания Центра обслуживания клиентов энергосбытовой компании производит подрядная организация с привлечением специализированной техники. Заявка на проведение работ была подана компанией „Газпром энергосбыт Тюмень“ заблаговременно, чистка кровли данного здания в Надыме запланирована на 26 февраля. К сожалению, у подрядной организации нет возможности убрать снег и наледь раньше, так как в период оттепели такого рода услуги крайне востребованы в городе», — сообщили представители компании в группе «Злой и Добрый Надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» добавляет, что за несколько дней до проведения работ по всему периметру были расклеены объявления для автовладельцев. Компания предупреждала владельцев машин об опасности схода снега вблизи здания. Жители города отреагировали на проблему с наледью и сосульками негативом, призывая компанию убрать их до того, как кто-то пострадает.

«Офис „Газпром Энергосбыт Тюмень“! Не хотите очистить кровлю? Объявлениями обклеили все здание по периметру, вместо того чтобы очистить крышу от огромных ледяных глыб с сосульками. Вы лишили жителей двора парковки для автотранспорта и создаете угрозу для жизни проходящих мимо людей», — пишут жители города в группе «Злой и Добрый Надымчанин» в социально сети «ВКонтакте».

Сосульки и наледь на здании «Газпрома» угрожают жителям города Фото: группа «Злой и Добрый Надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте»

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