22 февраля 2022

В Тюменский облизбирком ищут специалиста на рекордную зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджетное послание губернатора 2014 -2: заседание областной Думы. Тюмень, халин игорь, смех
В ведомстве Игоря Халина специалисту по закупкам готовы платить почти 70 тысяч рублей Фото:

Консультант по закупкам требуется в избирательную комиссию Тюменской области. Ему обещают зарплату от 55 до 68 тысяч рублей. Такие данные приводятся в федеральном сервисе «Госслужба». Ранее избирком не предлагал подобного уровня оплаты своим сотрудникам.

«Требуется консультант юридического отдела. Заработная плата: от 55 до 68 тысяч рублей. Должностные обязанности: планирование, обоснование закупок, консультации с поставщиками, заключение контрактов, приемка поставленного товара и прочее», — такие данные приводятся в вакансии, размещенной в системе «Госслужба».

Избирательная комиссия Тюменской области еще не размещала вакансий с подобным уровнем зарплаты. В объявлениях ведомства максимальное предложение для сотрудников составляло 44 100 рублей в месяц. URA.RU направило запрос в региональный избирком.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут стоматолога на зарплату в 450 тысяч рублей. Такую сумму готовы платить сотруднику со специализацией «Ортопедия».

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Консультант по закупкам требуется в избирательную комиссию Тюменской области. Ему обещают зарплату от 55 до 68 тысяч рублей. Такие данные приводятся в федеральном сервисе «Госслужба». Ранее избирком не предлагал подобного уровня оплаты своим сотрудникам. «Требуется консультант юридического отдела. Заработная плата: от 55 до 68 тысяч рублей. Должностные обязанности: планирование, обоснование закупок, консультации с поставщиками, заключение контрактов, приемка поставленного товара и прочее», — такие данные приводятся в вакансии, размещенной в системе «Госслужба». Избирательная комиссия Тюменской области еще не размещала вакансий с подобным уровнем зарплаты. В объявлениях ведомства максимальное предложение для сотрудников составляло 44 100 рублей в месяц. URA.RU направило запрос в региональный избирком. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут стоматолога на зарплату в 450 тысяч рублей. Такую сумму готовы платить сотруднику со специализацией «Ортопедия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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