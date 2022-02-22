В Тюменский облизбирком ищут специалиста на рекордную зарплату

Консультант по закупкам требуется в избирательную комиссию Тюменской области. Ему обещают зарплату от 55 до 68 тысяч рублей. Такие данные приводятся в федеральном сервисе «Госслужба». Ранее избирком не предлагал подобного уровня оплаты своим сотрудникам.
«Требуется консультант юридического отдела. Заработная плата: от 55 до 68 тысяч рублей. Должностные обязанности: планирование, обоснование закупок, консультации с поставщиками, заключение контрактов, приемка поставленного товара и прочее», — такие данные приводятся в вакансии, размещенной в системе «Госслужба».
Избирательная комиссия Тюменской области еще не размещала вакансий с подобным уровнем зарплаты. В объявлениях ведомства максимальное предложение для сотрудников составляло 44 100 рублей в месяц. URA.RU направило запрос в региональный избирком.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут стоматолога на зарплату в 450 тысяч рублей. Такую сумму готовы платить сотруднику со специализацией «Ортопедия».
Консультант по закупкам требуется в избирательную комиссию Тюменской области. Ему обещают зарплату от 55 до 68 тысяч рублей. Такие данные приводятся в федеральном сервисе «Госслужба». Ранее избирком не предлагал подобного уровня оплаты своим сотрудникам. «Требуется консультант юридического отдела. Заработная плата: от 55 до 68 тысяч рублей. Должностные обязанности: планирование, обоснование закупок, консультации с поставщиками, заключение контрактов, приемка поставленного товара и прочее», — такие данные приводятся в вакансии, размещенной в системе «Госслужба». Избирательная комиссия Тюменской области еще не размещала вакансий с подобным уровнем зарплаты. В объявлениях ведомства максимальное предложение для сотрудников составляло 44 100 рублей в месяц. URA.RU направило запрос в региональный избирком. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут стоматолога на зарплату в 450 тысяч рублей. Такую сумму готовы платить сотруднику со специализацией «Ортопедия».