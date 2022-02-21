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В Тюмени ищут стоматолога на зарплату в 450 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
За умение выполнять любые виды протезирования врачу готовы платить до 450 тысяч рублей в месяц Фото:

«Федеральная сеть стоматологических клиник» нуждается в стоматологе-ортопеде для работы в Тюмени. Специалисту предлагают зарплату от 300 до 450 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия размещена на сайте HeadHunter.

«Требуется врач стоматолог-ортопед в Тюмени. Заработная плата — от 300 до 450 тысяч рублей на руки. Для иногородних сотрудников предоставляем жилье», — говорится в вакансии, размещенной «Федеральной сетью стоматологических клиник» на сайте HeadHunter.

От специалиста требуют не менее трех лет опыта, а также умение производить все виды протезирования. Клиника обещает предоставить самое современное оборудование для этого. Кроме того, врача обеспечат личным ассистентом. Также в компании Тюмени требуются зубной техник (от 100 тысяч рублей в месяц), стоматолог-терапевт (от 150 тысяч), промоутеры, администраторы, водители, операторы, регистраторы и специалист по тендерам.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали тех, кто получает больше 100 тысяч рублей в месяц. В список вошли топ-менеджеры, айтишники и специалисты в сфере строительства.

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«Федеральная сеть стоматологических клиник» нуждается в стоматологе-ортопеде для работы в Тюмени. Специалисту предлагают зарплату от 300 до 450 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия размещена на сайте HeadHunter. «Требуется врач стоматолог-ортопед в Тюмени. Заработная плата — от 300 до 450 тысяч рублей на руки. Для иногородних сотрудников предоставляем жилье», — говорится в вакансии, размещенной «Федеральной сетью стоматологических клиник» на сайте HeadHunter. От специалиста требуют не менее трех лет опыта, а также умение производить все виды протезирования. Клиника обещает предоставить самое современное оборудование для этого. Кроме того, врача обеспечат личным ассистентом. Также в компании Тюмени требуются зубной техник (от 100 тысяч рублей в месяц), стоматолог-терапевт (от 150 тысяч), промоутеры, администраторы, водители, операторы, регистраторы и специалист по тендерам. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали тех, кто получает больше 100 тысяч рублей в месяц. В список вошли топ-менеджеры, айтишники и специалисты в сфере строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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