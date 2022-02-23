Власти ЯНАО расселили треть аварийного жилья

Дмитрий Артюхов заявил что в ЯНАО программа расселения из аварийного жилья выполнена на треть Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в ЯНАО к 2025 году выполнят план расселения жителей из аварийного жилья. В ходе заседания президиума комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина было заявлено, что поставленная задача уже выполнена на треть.

«Дмитрий Артюхов рассказал о ходе программы по расселению. В округе принято решение до 2025 года расселить миллион квадратных метров аварийного жилья — это в четыре раза больше показателя, установленного национальным проектом. На данный момент задача выполнена на треть, к концу года регион достигнет половины», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО.

Вице-премьер Хуснуллин отметил высокие темпы реализации федеральной программы «Стимул» в ЯНАО. А именно субсидирование инженерной и коммунальной инфраструктуры в жилых домах округа. Помимо этого, Дмитрий Артюхов заявил, что в регионе работают все жилищные программы «Сотрудничества», на данный момент строится 174 многоквартирных дома.

«Сейчас по всему округу в стадии строительства в регионе находится 174 многоквартирных дома. Нет сомнений, что все показатели в части расселения аварийного жилья мы выполним», — приводит слова губернатора ЯНАО пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов должен был провести заседание антитеррористической комиссии. Глава округа должен был провести заседание в Ноябрьске.

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