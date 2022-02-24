Депутат Госдумы назвал способ сэкономить на услугах ЖКХ

25 февраля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

За каждый проданный киловатт-час платят один рубль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Как отметил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, излишки можно продавать в общую сеть. Это предусмотрено законом о зеленом тарифе, который был принят в России 2 марта 2021 года. «Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть. Кто об этом знает, начинает пользоваться. В отдаленных дачных хозяйствах и домах, где есть нехватка электричества, люди ставят солнечные батареи. Понятно, что в общую сеть это продается за небольшие деньги, но все равно окупается», — сказал Игорь Ананских. По его словам, в дальнейшем планируется расширять возможности граждан с помощью данного закона. «Я считаю, что это первая ласточка. Дальше мы посмотрим на полученный опыт и будем увеличивать объемы электричества, которые могут граждане вырабатывать сами. Кому-то может не хватать 15 киловатт для собственного домохозяйства», — отметил депутат. Директор по проектам российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров отметил, что речь идет не только о солнечных панелях, но и о ветрогенераторах. «После заключения договора с энергосбытовыми компаниями граждане получили возможность ставить два счетчика и потреблять полученную энергию, а излишек продавать. Пока речь больше идет об экономии, чем о заработке. Сейчас платят 1—1,5 рубля за киловатт-час. Человек покупает электроэнергию за 5 рублей и, получается, что экономит эту сумму с каждого киловатт-часа», — объяснил эксперт. Он считает необходимым увеличить не только киловатты, но и тарифы. Чупров подчеркнул, что закон успешно реализовывается. «В Московском регионе Мосэнергосбыт может по звонку приезжать и ставить панели под ключ и заключать договоры. Пока они официально с юрлицами не работают, но, скорее всего, это временно. Какая разница, чья крыша, физлица или нет? Это вещь важная и нужная, но пока не до конца раскрыт ее колоссальный потенциал», — добавил собеседник URA.RU. Представитель «Гринпис» отметил, что на Северном Кавказе и в Восточной Сибири можно больше вырабатывать этой энергии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Как отметил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, излишки можно продавать в общую сеть. Это предусмотрено законом о зеленом тарифе, который был принят в России 2 марта 2021 года. «Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть. Кто об этом знает, начинает пользоваться. В отдаленных дачных хозяйствах и домах, где есть нехватка электричества, люди ставят солнечные батареи. Понятно, что в общую сеть это продается за небольшие деньги, но все равно окупается», — сказал Игорь Ананских. По его словам, в дальнейшем планируется расширять возможности граждан с помощью данного закона. «Я считаю, что это первая ласточка. Дальше мы посмотрим на полученный опыт и будем увеличивать объемы электричества, которые могут граждане вырабатывать сами. Кому-то может не хватать 15 киловатт для собственного домохозяйства», — отметил депутат. Директор по проектам российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров отметил, что речь идет не только о солнечных панелях, но и о ветрогенераторах. «После заключения договора с энергосбытовыми компаниями граждане получили возможность ставить два счетчика и потреблять полученную энергию, а излишек продавать. Пока речь больше идет об экономии, чем о заработке. Сейчас платят 1—1,5 рубля за киловатт-час. Человек покупает электроэнергию за 5 рублей и, получается, что экономит эту сумму с каждого киловатт-часа», — объяснил эксперт. Он считает необходимым увеличить не только киловатты, но и тарифы. Чупров подчеркнул, что закон успешно реализовывается. «В Московском регионе Мосэнергосбыт может по звонку приезжать и ставить панели под ключ и заключать договоры. Пока они официально с юрлицами не работают, но, скорее всего, это временно. Какая разница, чья крыша, физлица или нет? Это вещь важная и нужная, но пока не до конца раскрыт ее колоссальный потенциал», — добавил собеседник URA.RU. Представитель «Гринпис» отметил, что на Северном Кавказе и в Восточной Сибири можно больше вырабатывать этой энергии.