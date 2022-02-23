Мэра челябинского города нагрузили новыми обязанностями

Избрание Олега Буданова главным единороссом Карабаша стало последним мероприятием такого рода перед областной конференцией ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава города Карабаша Челябинской области Геннадий Буданов возглавил местное отделение «Единой России». Об этом сообщили URA.RU в исполкоме Челябинского регионального отделения партии.

«Кандидатуру Буданова поддержали 20 из 22 участников конференции. Соответственно, он избран секретарем политсовета», — сообщил URA.RU замсекретаря регионального отделения ЕР, вице-губернатор Станислав Мошаров.

Смена руководителей организаций ЕР в городах и районах идет последние два месяца. В рамках установки, данной губернатором и лидером областного отделения партии власти Алексеем Текслером, организации единороссов на местах возглавляют главы муниципалитетов.

Конференция в Карабаше стала последним мероприятием такого рода в преддверии региональной отчетно-выборной конференции партии, где кадровые перестановки и обновление руководящих органов будут окончательно закреплены. Она состоится в Челябинске 28 февраля.