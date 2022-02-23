23 февраля 2022
22 февраля 2022

Мэра челябинского города нагрузили новыми обязанностями

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Николай Цуканов с рабочим визитом в городе Карабаше. Челябинская область , буданов олег
Избрание Олега Буданова главным единороссом Карабаша стало последним мероприятием такого рода перед областной конференцией ЕР Фото:

Глава города Карабаша Челябинской области Геннадий Буданов возглавил местное отделение «Единой России». Об этом сообщили URA.RU в исполкоме Челябинского регионального отделения партии.

«Кандидатуру Буданова поддержали 20 из 22 участников конференции. Соответственно, он избран секретарем политсовета», — сообщил URA.RU замсекретаря регионального отделения ЕР, вице-губернатор Станислав Мошаров.

Смена руководителей организаций ЕР в городах и районах идет последние два месяца. В рамках установки, данной губернатором и лидером областного отделения партии власти Алексеем Текслером, организации единороссов на местах возглавляют главы муниципалитетов.

Конференция в Карабаше стала последним мероприятием такого рода в преддверии региональной отчетно-выборной конференции партии, где кадровые перестановки и обновление руководящих органов будут окончательно закреплены. Она состоится в Челябинске 28 февраля.

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Глава города Карабаша Челябинской области Геннадий Буданов возглавил местное отделение «Единой России». Об этом сообщили URA.RU в исполкоме Челябинского регионального отделения партии. «Кандидатуру Буданова поддержали 20 из 22 участников конференции. Соответственно, он избран секретарем политсовета», — сообщил URA.RU замсекретаря регионального отделения ЕР, вице-губернатор Станислав Мошаров. Смена руководителей организаций ЕР в городах и районах идет последние два месяца. В рамках установки, данной губернатором и лидером областного отделения партии власти Алексеем Текслером, организации единороссов на местах возглавляют главы муниципалитетов. Конференция в Карабаше стала последним мероприятием такого рода в преддверии региональной отчетно-выборной конференции партии, где кадровые перестановки и обновление руководящих органов будут окончательно закреплены. Она состоится в Челябинске 28 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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