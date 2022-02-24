Экс-управляющих ПФР обвиняют во взятках на 250 млн

25 февраля 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

Обвиняемые получали от 200 тыс. до 1,5 млн каждый месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет России завершил двухлетнее расследование дела о многомилионных взятках в Пенсионном фонде России (ПФР). Чиновники каждый месяц получали крупные суммы, а взамен предоставляли фирмам контракты на поставки компьютерной техники. «СКР завершил масштабное дело о взятках в Пенсионном фонде России (ПФР). По данным следствия, шесть руководителей ключевых департаментов ПФР и глава Межрегионального информационного центра (МИЦ) фонда получили более 250 млн руб. от компаний, принадлежавших экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву», — сообщает « Коммерсантъ ». Взамен на услугу чиновники предоставляли этим фирмам миллиардные контракты на поставки компьютерной техники для ПФР, пишет издание. Обвиняемым вменяется статья 290 УК РФ (получение взятки). Сообщается, что деньги фигуранты получали каждый месяц, сумма составляла от 200 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Выплаты были фиксированными вне зависимости от суммы заключенных контрактов. Отмечается, что лишь один из обвиняемых частично признал свою вину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет России завершил двухлетнее расследование дела о многомилионных взятках в Пенсионном фонде России (ПФР). Чиновники каждый месяц получали крупные суммы, а взамен предоставляли фирмам контракты на поставки компьютерной техники. «СКР завершил масштабное дело о взятках в Пенсионном фонде России (ПФР). По данным следствия, шесть руководителей ключевых департаментов ПФР и глава Межрегионального информационного центра (МИЦ) фонда получили более 250 млн руб. от компаний, принадлежавших экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву», — сообщает «Коммерсантъ». Взамен на услугу чиновники предоставляли этим фирмам миллиардные контракты на поставки компьютерной техники для ПФР, пишет издание. Обвиняемым вменяется статья 290 УК РФ (получение взятки). Сообщается, что деньги фигуранты получали каждый месяц, сумма составляла от 200 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Выплаты были фиксированными вне зависимости от суммы заключенных контрактов. Отмечается, что лишь один из обвиняемых частично признал свою вину.