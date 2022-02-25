ТАСС: в Киеве произошла серия взрывов

В столице Украины раздалось шесть взрывов, сообщает ТАСС Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В районе Киева рано утром прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН. Отмечается, что взрывы были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы Украины, на Позняках.

«Взрывы были слышны в разных районах Киева в 04:22 (05:22 по московскому времени). В частности, они были слышны в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. В районе Троещины в Киеве, по данным агентства, раздалось шесть взрывов», — сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

Ранее президент РФ объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что для тех украинских солдат, кто добровольно сложит оружие, будут созданы коридоры для безопасного выхода. До этого военное ведомство сообщило, что армии России удалось подавить средства противовоздушной обороны республики. По данным Минобороны РФ, пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российским солдатам.