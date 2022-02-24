Шойгу приказал российским солдатам уважать украинских военных 24 февраля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 + Украинские солдаты, в отличие от националистов, давали присягу своему народу, подчеркнул Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Российские военные должны уважительно относиться к украинским военнослужащим. Соответствующее распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что солдаты, в отличие от националистов, давали присягу народу Украины и подчинялись приказам Киева. «С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним надо с уважением. Следует проработать создание коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — цитирует Сергея Шойгу РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. Минобороны РФ сообщило, что армии России удалось подавить средства противовоздушной обороны республики. По данным ведомства, пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российским солдатам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российские военные должны уважительно относиться к украинским военнослужащим. Соответствующее распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что солдаты, в отличие от националистов, давали присягу народу Украины и подчинялись приказам Киева. «С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним надо с уважением. Следует проработать создание коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — цитирует Сергея Шойгу РИА «Новости». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение. Минобороны РФ сообщило, что армии России удалось подавить средства противовоздушной обороны республики. По данным ведомства, пограничные войска Украины не оказывают сопротивления российским солдатам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям