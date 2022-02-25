Клиенты ВТБ после санкций не могут вывести валюту со счетов

Функция вывода долларов и евро с брокерского счета на счета в других банках временна недоступна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

Клиенты ВТБ, которые имеют брокерские счета с иностранной валютой, не могут вывести средства через приложение «ВТБ Мои инвестиции». Об этом URA.RU сообщили несколько собеседников, столкнувшихся с проблемой.

«24 февраля и ночью 25 февраля я неоднократно пыталась вывести валюту с брокерского счета ВТБ через приложение „ВТБ Мои инвестиции“, однако сделать это не удалось — заявку отклоняли без объяснения причин. На горячую линию банка дозвониться было невозможно. В чатах инвесторов другие владельцы брокерских счетов ВТБ рассказывали об аналогичной проблеме», — прокомментировала читательница URA.RU Наталья.

В ВТБ клиентам сообщили, что в службу поддержки сейчас поступает очень много звонков, поэтому иногда приходится ждать ответа дольше обычного. Там же уточнили, что функция вывода долларов и евро с брокерского счета на счета в других банках временна недоступна.

«Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления этого функционала. Как только снова появится возможность выводить доллары и евро на счета в других банках, мы сразу же расскажем об этом на нашем сайте», — говорится в сообщении банка.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минфин США принял решение о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Речь идет об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам