Клиенты ВТБ после санкций не могут вывести валюту со счетов

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Валюта. Екатеринбург, доллары, курс доллара, валюта, сто долларов, доллар, франклин на купюре
Функция вывода долларов и евро с брокерского счета на счета в других банках временна недоступна Фото:
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Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

Клиенты ВТБ, которые имеют брокерские счета с иностранной валютой, не могут вывести средства через приложение «ВТБ Мои инвестиции». Об этом URA.RU сообщили несколько собеседников, столкнувшихся с проблемой.

«24 февраля и ночью 25 февраля я неоднократно пыталась вывести валюту с брокерского счета ВТБ через приложение „ВТБ Мои инвестиции“, однако сделать это не удалось — заявку отклоняли без объяснения причин. На горячую линию банка дозвониться было невозможно. В чатах инвесторов другие владельцы брокерских счетов ВТБ рассказывали об аналогичной проблеме», — прокомментировала читательница URA.RU Наталья.

В ВТБ клиентам сообщили, что в службу поддержки сейчас поступает очень много звонков, поэтому иногда приходится ждать ответа дольше обычного. Там же уточнили, что функция вывода долларов и евро с брокерского счета на счета в других банках временна недоступна.

«Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления этого функционала. Как только снова появится возможность выводить доллары и евро на счета в других банках, мы сразу же расскажем об этом на нашем сайте», — говорится в сообщении банка.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минфин США принял решение о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Речь идет об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями».

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Клиенты ВТБ, которые имеют брокерские счета с иностранной валютой, не могут вывести средства через приложение «ВТБ Мои инвестиции». Об этом URA.RU сообщили несколько собеседников, столкнувшихся с проблемой. «24 февраля и ночью 25 февраля я неоднократно пыталась вывести валюту с брокерского счета ВТБ через приложение „ВТБ Мои инвестиции“, однако сделать это не удалось — заявку отклоняли без объяснения причин. На горячую линию банка дозвониться было невозможно. В чатах инвесторов другие владельцы брокерских счетов ВТБ рассказывали об аналогичной проблеме», — прокомментировала читательница URA.RU Наталья. В ВТБ клиентам сообщили, что в службу поддержки сейчас поступает очень много звонков, поэтому иногда приходится ждать ответа дольше обычного. Там же уточнили, что функция вывода долларов и евро с брокерского счета на счета в других банках временна недоступна. «Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления этого функционала. Как только снова появится возможность выводить доллары и евро на счета в других банках, мы сразу же расскажем об этом на нашем сайте», — говорится в сообщении банка. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минфин США принял решение о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Речь идет об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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