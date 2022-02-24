Свое мнение депутат Александр Ильтяков высказал в обращении в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Депутат Госдумы Александр Ильтяков считает, что последние восемь лет на Донбассе происходило то, что можно назвать «вакханалией». Об этом он сообщил в обращении, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях.

«Я уверен, что в ближайшее время та вакханалия, которая происходила на протяжении последних восьми лет. <…> Она прекратится», — заявил Ильтяков.

Он надеется, что небольшая гуманитарная помощь от реготделения партии «Единая Россия», которое он возглавляет, в этом поможет. Ильтяков попросил жителей Донбасса держаться. Ранее стало известно, что гуманитарную помощь в Курганской области помогли собрать 11 предпринимателей региона и другие местные жители.

До этого Ильтяков предлагал разместить беженцев в двух школьных зданиях региона. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине.