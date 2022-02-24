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22 февраля 2022

Депутат ГД Ильтяков назвал ситуацию на Донбассе «вакханалией». Видео

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Пресс-конференция в региональном отделении ЕР. Курган, ильтяков александр
Свое мнение депутат Александр Ильтяков высказал в обращении в соцсетях Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Депутат Госдумы Александр Ильтяков считает, что последние восемь лет на Донбассе происходило то, что можно назвать «вакханалией». Об этом он сообщил в обращении, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях.

«Я уверен, что в ближайшее время та вакханалия, которая происходила на протяжении последних восьми лет. <…> Она прекратится», — заявил Ильтяков.

Он надеется, что небольшая гуманитарная помощь от реготделения партии «Единая Россия», которое он возглавляет, в этом поможет. Ильтяков попросил жителей Донбасса держаться. Ранее стало известно, что гуманитарную помощь в Курганской области помогли собрать 11 предпринимателей региона и другие местные жители.

До этого Ильтяков предлагал разместить беженцев в двух школьных зданиях региона. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине.

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Депутат Госдумы Александр Ильтяков считает, что последние восемь лет на Донбассе происходило то, что можно назвать «вакханалией». Об этом он сообщил в обращении, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях. «Я уверен, что в ближайшее время та вакханалия, которая происходила на протяжении последних восьми лет. <…> Она прекратится», — заявил Ильтяков. Он надеется, что небольшая гуманитарная помощь от реготделения партии «Единая Россия», которое он возглавляет, в этом поможет. Ильтяков попросил жителей Донбасса держаться. Ранее стало известно, что гуманитарную помощь в Курганской области помогли собрать 11 предпринимателей региона и другие местные жители. До этого Ильтяков предлагал разместить беженцев в двух школьных зданиях региона. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине.
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