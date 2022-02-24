В Кургане экс-директора мусорного полигона осудили за коррупцию

Мужчину приговорили к условному сроку, но прокуратура считает приговор слишком мягким Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего директора МУП «Шуховский полигон ТБО» (Курган) приговорили к 4,5 года лишения свободы условно и штрафу за растрату и злоупотребление полномочиями. В частности, он привлекал подчиненных для работы на своих загородных участках, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Курганский городской суд вынес приговор в отношении бывшего директора МУП Кургана „Шуховский полигон ТБО“. Судом установлено, что в период с марта 2017 года до ноября 2019 года мужчина совершил растрату и присвоение вверенных ему денежных средств и имущества, принадлежащих МУП, а также злоупотребление должностными полномочиями», — говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что экс-директор мусорного полигона выделил из средств предприятия более 20 тысяч рублей на ремонт автомобиля «Газель», который не состоял на балансе МУП. По его указанию из гаража, расположенного на территории полигона, демонтировали трубы отопления, которые он использовал для ограждения своих загородных участков. Также экс-директор заключил договор на предоставление спецтехники для противопожарных мероприятий на сумму 52,44 тысячи рублей. Работы выполнили только на 20 тысяч рублей, а на оставшуюся сумму поставили пиломатериал, из которого изготовили сруб бани. Ее построили на одном из участков подсудимого.

Также суд установил, что мужчина привлекал подчиненных для работ на своих участках, но деньги за это им не платил. Подсудимый вину в совершении этих преступлений не признал. Суд приговорил его к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года и штрафом в 70 000 рублей. Государственный обвинитель обжаловал приговор, посчитав его слишком мягким.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчине за указанные преступления грозило до шести лет колонии. Перед этим источники URA.RU сообщали, что сотрудникам курганского МУП «Шуховский полигон» пришлось строить баню бывшему директору предприятия Александру Ермакову.

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