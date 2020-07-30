Баню на участке бывшего директора курганского МУП так и не достроили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского МУП «Шуховский полигон» строили баню бывшему директору Александру Ермакову. Источники, знакомые с ситуацией, также предоставили URA.RU видео, как снесли трубу, которую сдали в чермет.

Сотрудники полигона строили дачу на участке в селе Колташево, принадлежащем Ермакову. «Делали они это в рабочее время. Он увозил их на участок и оставлял на весь день. При этом не предоставлял ни еды, ни воды. Использовал, как рабов, за работу не платил», — рассказал инсайдер.

С его слов, по указанию руководства в 2018 году, были срезаны трубы отопления в ангарах для техники «Шуховского полигона». Систему отопления только провели, оставалось подключить. Трубы срезали и из них начали делать забор на том же участке Ермакова в Колташево.

Другой случай связан со сносом металлической трубы кочегарки. «На видео видно, что при этом присутствовал сам бывший директор Ермаков. Более двух тонн железа увезли в пункт приема чермета, при этом деньги на счет предприятия не поступили», — уточнил еще один инсайдер.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что в отношении Ермакова возбуждено уголовное дело «Присвоение или растрата с использованием служебного положения» (часть 3 статья 160 УК РФ). Бывший директор подозревается в похищении более 50 тысяч рублей путем заключения фиктивных договоров. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Бывшие сотрудники полигона ранее сообщали URA.RU, что Кургану может грозить экологическая катастрофа после событий, которые в строжайшей тайне разворачивались в 2015 году. Трое курганцев под покровом ночи закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города. Прокуратура в ходе проверки установила превышение по содержанию пестицидов и фенола в пробах воды и воздуха в районе МУП «Шуховский полигон». Отравленной оказалась и вода в колодцах дачников, участки которых находятся рядом с полигоном. По факту совершения преступления (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) будет дана уголовно-правовая оценка.

Трубы отопления МУП «Шуховский полигон», из которых на участке в селе Колташево строился забор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU