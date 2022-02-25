В РФ досрочно закрывают программу кэшбека из-за нехватки денег

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, отель, гостиница, отдых, отпуск, город сочи
Досрочно прекращены продажи туров с кешбэком Фото:

Правительство России прекращает финансирование программы туристического кэшбека с 1 марта, хотя изначально планировалось это сделать на два месяца позже. Проект придется завершать досрочно из-за нехватки выделенных денег. Об этом сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать», — сообщила Догузова РИА «Новости».

С начала 2022 года акцией воспользовались на 12 миллиардов рублей. При этом в виде кэшбека путешественникам вернулось около 2,5 миллиарда. Изначально программа должна была продлиться до 30 апреля 2022 года.

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Правительство России прекращает финансирование программы туристического кэшбека с 1 марта, хотя изначально планировалось это сделать на два месяца позже. Проект придется завершать досрочно из-за нехватки выделенных денег. Об этом сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова. «Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать», — сообщила Догузова РИА «Новости». С начала 2022 года акцией воспользовались на 12 миллиардов рублей. При этом в виде кэшбека путешественникам вернулось около 2,5 миллиарда. Изначально программа должна была продлиться до 30 апреля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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