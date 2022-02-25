В РФ досрочно закрывают программу кэшбека из-за нехватки денег

25 февраля 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Досрочно прекращены продажи туров с кешбэком Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство России прекращает финансирование программы туристического кэшбека с 1 марта, хотя изначально планировалось это сделать на два месяца позже. Проект придется завершать досрочно из-за нехватки выделенных денег. Об этом сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова. «Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать», — сообщила Догузова РИА «Новости». С начала 2022 года акцией воспользовались на 12 миллиардов рублей. При этом в виде кэшбека путешественникам вернулось около 2,5 миллиарда. Изначально программа должна была продлиться до 30 апреля 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России прекращает финансирование программы туристического кэшбека с 1 марта, хотя изначально планировалось это сделать на два месяца позже. Проект придется завершать досрочно из-за нехватки выделенных денег. Об этом сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова. «Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать», — сообщила Догузова РИА «Новости». С начала 2022 года акцией воспользовались на 12 миллиардов рублей. При этом в виде кэшбека путешественникам вернулось около 2,5 миллиарда. Изначально программа должна была продлиться до 30 апреля 2022 года.