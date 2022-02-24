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В Курганской области ликвидируют налоговые инспекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
Оптимизация в областном УФНС должна завершиться к концу марта Фото:

Все налоговые инспекции, расположенные на территории Курганской области, будут упразднены до 28 марта. В результате налоговые органы региона перейдут на двухуровневую систему управления, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ФНС.

«28 марта 2022 года управление Федеральной налоговой службы по Курганской области завершает процедуру реорганизации, в рамках которой налоговые органы Зауралья переходят на двухуровневую систему управления. В результате мероприятий по модернизации организационной структуры управления, все инспекции области будут упразднены — они прекратят свою деятельность путем присоединения к УФНС России по Курганской области», — рассказали в ведомстве.

В частности, речь идет об инспекции ФНС России по Кургану, а также межрайонных инспекциях ФНС №1, №3, №6, №7. Их функции будет выполнять областное управление. При этом в ведомстве отмечают, что территориально расположение налоговых органов не изменится, прием налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам и в прежнем режиме.

В марте 2021 года URA.RU сообщало о планах налоговой службы в течение года закрыть территориальные обособленные рабочие места налоговых инспекций (ТОРМ) в 18 районах Курганской области. Тогда оптимизацию в УФНС объясняли тем, что 83% отчетности, поступившей от налогоплательщиков региона в 2020 году, было представлено в электронном виде. Те, кто привык к бумажному документообороту, могут воспользоваться услугами МФЦ, где также можно получить самые востребованные услуги налоговой.

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Все налоговые инспекции, расположенные на территории Курганской области, будут упразднены до 28 марта. В результате налоговые органы региона перейдут на двухуровневую систему управления, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ФНС. «28 марта 2022 года управление Федеральной налоговой службы по Курганской области завершает процедуру реорганизации, в рамках которой налоговые органы Зауралья переходят на двухуровневую систему управления. В результате мероприятий по модернизации организационной структуры управления, все инспекции области будут упразднены — они прекратят свою деятельность путем присоединения к УФНС России по Курганской области», — рассказали в ведомстве. В частности, речь идет об инспекции ФНС России по Кургану, а также межрайонных инспекциях ФНС №1, №3, №6, №7. Их функции будет выполнять областное управление. При этом в ведомстве отмечают, что территориально расположение налоговых органов не изменится, прием налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам и в прежнем режиме. В марте 2021 года URA.RU сообщало о планах налоговой службы в течение года закрыть территориальные обособленные рабочие места налоговых инспекций (ТОРМ) в 18 районах Курганской области. Тогда оптимизацию в УФНС объясняли тем, что 83% отчетности, поступившей от налогоплательщиков региона в 2020 году, было представлено в электронном виде. Те, кто привык к бумажному документообороту, могут воспользоваться услугами МФЦ, где также можно получить самые востребованные услуги налоговой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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