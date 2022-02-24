24 февраля 2022
23 февраля 2022

Экс-главбуха курганского отдела полиции признали участницей ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Женщину приговорили к трем годам колонии за присвоение денег и их легализацию Фото:
новость из сюжета
Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Бывшего главного бухгалтера Шадринского межмуниципального отделения полиции (Курганская область) признали виновной в присвоении и легализации денежных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Преступления она совершила под руководством бывшего замглавы областного УМВД Андрея Шамина, которого СК называло организатором ОПГ.

«Установлено, что в период с мая 2012 года по март 2020 года женщина, занимая должность главного бухгалтера, действуя в составе организованной преступной группы, разработала план хищения денежных средств, выделенных на обеспечение оплаты труда сотрудников. Для этих целей она подписывала фиктивные документы и финансовые отчеты о произведенных сотрудникам денежных выплатах», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате за восемь лет участники ОПГ похитили более 53 млн рублей. Помимо этого, подсудимая частично легализовала полученные деньги путем оплаты кредитов на приобретение машин и квартиры на сумму около шести миллионов рублей.

Суд признал бывшего главного бухгалтера виновной в совершении преступлений по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), ч.1 и ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). С учетом досудебного соглашения о сотрудничестве женщину приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Также суд удовлетворил требования шадринского отдела полиции о взыскании похищенных денег.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего бухгалтера шадринского отдела полиции приговорили к двум годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. Судебные разбирательства по другим фигурантам дела, в том числе по Шамину и Кокотееву, продолжаются. Факты их противоправной деятельности выявили сотрудники областного УФСБ России и подразделения собственной безопасности регионального УМВД. Шамина задержали в марте 2020 года. Его обвиняют в преступлениях по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

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Бывшего главного бухгалтера Шадринского межмуниципального отделения полиции (Курганская область) признали виновной в присвоении и легализации денежных средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Преступления она совершила под руководством бывшего замглавы областного УМВД Андрея Шамина, которого СК называло организатором ОПГ. «Установлено, что в период с мая 2012 года по март 2020 года женщина, занимая должность главного бухгалтера, действуя в составе организованной преступной группы, разработала план хищения денежных средств, выделенных на обеспечение оплаты труда сотрудников. Для этих целей она подписывала фиктивные документы и финансовые отчеты о произведенных сотрудникам денежных выплатах», — говорится в сообщении прокуратуры. В результате за восемь лет участники ОПГ похитили более 53 млн рублей. Помимо этого, подсудимая частично легализовала полученные деньги путем оплаты кредитов на приобретение машин и квартиры на сумму около шести миллионов рублей. Суд признал бывшего главного бухгалтера виновной в совершении преступлений по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), ч.1 и ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). С учетом досудебного соглашения о сотрудничестве женщину приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Также суд удовлетворил требования шадринского отдела полиции о взыскании похищенных денег. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего бухгалтера шадринского отдела полиции приговорили к двум годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. Судебные разбирательства по другим фигурантам дела, в том числе по Шамину и Кокотееву, продолжаются. Факты их противоправной деятельности выявили сотрудники областного УФСБ России и подразделения собственной безопасности регионального УМВД. Шамина задержали в марте 2020 года. Его обвиняют в преступлениях по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
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