24 февраля 2022

Текслера просят расчистить дорогу к челябинским курортам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
Асфальтовые дороги к базам отдыха Чебаркуля засыпаны снегом Фото:

Жители города Чебаркуль (Челябинская область) пожаловались губернатору Алексею Текслеру, что местные власти не чистят дорогу к популярным курортам. Как отмечают чебаркульцы в социальных сетях, из-за неубранного снега туристическая отрасль испытывает трудности.

«Дорога на популярные базы отдыха „Юность“, „Чебаркуль“, „Чайка“, „Рассвет“ и многие другие засыпана кашей из снега. Вместо двух полос одна, и та в колее. Дорожные службы не чистят дороги. Многочисленные обращения к властям результата не дали. Работники баз отдыха не могут добраться до работы, такси отказываются ехать. По такой дороги сложно проехать и скорой помощи и пожарным машинам», — сообщил житель в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте».

По словам автора жалобы, на базы отдыха зимой часто приезжают дети-спортсмены. Автобус не может проехать и останавливается за несколько километров от базы. Дети вынуждены добираться пешком по снегу.

«Там же находится дом лесника, который стал отрезан от цивилизации. Лесник не имеет возможности выехать в магазин за едой и водой на легковом автомобиле», — отмечает местный житель.

URA.RU обратилось в администрацию Чебаркуля. В пресс-службе мэрии пообещали подготовить комментарий позже.

Из-за обилия снега добираться до баз отдыха можно только пешком
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Жители обвиняют местные власти в бездействии
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Жители города Чебаркуль (Челябинская область) пожаловались губернатору Алексею Текслеру, что местные власти не чистят дорогу к популярным курортам. Как отмечают чебаркульцы в социальных сетях, из-за неубранного снега туристическая отрасль испытывает трудности. «Дорога на популярные базы отдыха „Юность“, „Чебаркуль“, „Чайка“, „Рассвет“ и многие другие засыпана кашей из снега. Вместо двух полос одна, и та в колее. Дорожные службы не чистят дороги. Многочисленные обращения к властям результата не дали. Работники баз отдыха не могут добраться до работы, такси отказываются ехать. По такой дороги сложно проехать и скорой помощи и пожарным машинам», — сообщил житель в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте». По словам автора жалобы, на базы отдыха зимой часто приезжают дети-спортсмены. Автобус не может проехать и останавливается за несколько километров от базы. Дети вынуждены добираться пешком по снегу. «Там же находится дом лесника, который стал отрезан от цивилизации. Лесник не имеет возможности выехать в магазин за едой и водой на легковом автомобиле», — отмечает местный житель. URA.RU обратилось в администрацию Чебаркуля. В пресс-службе мэрии пообещали подготовить комментарий позже.
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