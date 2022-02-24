Курганским медикам предложили ехать добровольцами на Донбасс

Поиск медиков-волонтеров объявлен по всей стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Поиск волонтеров-медиков для оказания медицинской помощи на Донбассе запущен «Единой Россией» по всей стране, в том числе и в Курганской области. Но все должно зависеть от личного решения людей, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

«Задача помощи медиками поставлена в масштабах всей страны. Однако, в связи с большим дефицитом врачей и медицинских работников в Курганской области, вопрос требует серьезной проработки и, безусловно, зависит и от личного решения людей. Набор добровольцев разных специальностей, готовых поехать в Донбасс на восстановление мирной жизни, сейчас начат по всей стране», — рассказали в региональнои отделении ЕР.

Об острой нехватке медиков на Донбассе заявил на совещании с региональными отделениями партии секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. «„Единая Россия“ запускает формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи», — приводит его слова пресс-служба партии.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что последние восемь лет на Донбассе происходила «вакханалия».

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