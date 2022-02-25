FIS отменила проведение Кубка мира по лыжным гонкам на Урале

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все российские этапы Кубка мира и Чемпионат мира по лыжным гонкам, запланированные на этот сезон. В том числе забеги, которые должны были состояться в Тюмени и Нижнем Тагиле. Об этом сообщает официальный сайт организации.
«После тщательных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и поддержания целостности Чемпионата мира, все оставшиеся соревнования Кубка мира, запланированные на период с настоящего момента до конца сезона 2021-22 годов, будут отменены или перенесены в другое место. В том числе, Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин FIS — 18—20 марта в Нижний Тагил и этап Кубка мира FIS в Тюмени, который должен был пройти с 18 по 20 марта», — сообщает официальный сайт Международной федерации лыжных гонок.
Также были отменены соревнования под эгидой FIS в Солнечной долине, Ярославле и Чайковском. Ранее агентство писало о том, что из-за событий на Украине, где президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение военной операции, Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Позже стало известно, что от участия в сибирском этапе турнира, не дожидаясь решения FIS, отказался пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо из Норвегии.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все российские этапы Кубка мира и Чемпионат мира по лыжным гонкам, запланированные на этот сезон. В том числе забеги, которые должны были состояться в Тюмени и Нижнем Тагиле. Об этом сообщает официальный сайт организации. «После тщательных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и поддержания целостности Чемпионата мира, все оставшиеся соревнования Кубка мира, запланированные на период с настоящего момента до конца сезона 2021-22 годов, будут отменены или перенесены в другое место. В том числе, Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин FIS — 18—20 марта в Нижний Тагил и этап Кубка мира FIS в Тюмени, который должен был пройти с 18 по 20 марта», — сообщает официальный сайт Международной федерации лыжных гонок. Также были отменены соревнования под эгидой FIS в Солнечной долине, Ярославле и Чайковском. Ранее агентство писало о том, что из-за событий на Украине, где президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение военной операции, Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Позже стало известно, что от участия в сибирском этапе турнира, не дожидаясь решения FIS, отказался пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо из Норвегии.