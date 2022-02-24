24 февраля 2022
22 февраля 2022

Олимпийский чемпион отказался ехать в Тюмень на этап Кубка мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Свердловская область, Нижний Тагил , лыжники, лыжня россии, соревнования
Тюмень могут лишить права провести этап Кубка мира по лыжам Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо не поедет на финальный этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени 18—20 марта. Кроме того, спортсмен призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) перенести проведения соревнований в другую страну из-за военной операции РФ на Украине.

«FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать проведение финала Кубка мира Эстерсунду и Швеции. Я ожидаю, что FIS будет действовать сейчас. Лично у меня нет планов ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну», — приводит слова Клебо издание «Чемпионат».

Ранее URA.RU писало, что Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине. Ожидается, что FIS примет решение по этому поводу 25 февраля.

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо не поедет на финальный этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени 18—20 марта. Кроме того, спортсмен призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) перенести проведения соревнований в другую страну из-за военной операции РФ на Украине. «FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать проведение финала Кубка мира Эстерсунду и Швеции. Я ожидаю, что FIS будет действовать сейчас. Лично у меня нет планов ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну», — приводит слова Клебо издание «Чемпионат». Ранее URA.RU писало, что Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине. Ожидается, что FIS примет решение по этому поводу 25 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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