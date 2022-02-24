Олимпийский чемпион отказался ехать в Тюмень на этап Кубка мира

Тюмень могут лишить права провести этап Кубка мира по лыжам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо не поедет на финальный этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени 18—20 марта. Кроме того, спортсмен призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) перенести проведения соревнований в другую страну из-за военной операции РФ на Украине.

«FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать проведение финала Кубка мира Эстерсунду и Швеции. Я ожидаю, что FIS будет действовать сейчас. Лично у меня нет планов ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну», — приводит слова Клебо издание «Чемпионат».

Ранее URA.RU писало, что Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине. Ожидается, что FIS примет решение по этому поводу 25 февраля.