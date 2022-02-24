Олимпийский чемпион отказался ехать в Тюмень на этап Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо не поедет на финальный этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени 18—20 марта. Кроме того, спортсмен призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) перенести проведения соревнований в другую страну из-за военной операции РФ на Украине.
«FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать проведение финала Кубка мира Эстерсунду и Швеции. Я ожидаю, что FIS будет действовать сейчас. Лично у меня нет планов ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну», — приводит слова Клебо издание «Чемпионат».
Ранее URA.RU писало, что Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине. Ожидается, что FIS примет решение по этому поводу 25 февраля.
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо не поедет на финальный этап Кубка мира, который должен пройти в Тюмени 18—20 марта. Кроме того, спортсмен призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) перенести проведения соревнований в другую страну из-за военной операции РФ на Украине. «FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать проведение финала Кубка мира Эстерсунду и Швеции. Я ожидаю, что FIS будет действовать сейчас. Лично у меня нет планов ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну», — приводит слова Клебо издание «Чемпионат». Ранее URA.RU писало, что Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине. Ожидается, что FIS примет решение по этому поводу 25 февраля.