Тюмень рискует лишиться этапа Кубка мира из-за событий на Украине

24 февраля 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени может не состояться Фото: Анастасия Богданова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Из-за событий на Украине, где президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля начал военную операцию, Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который запланирован на 18 — 20 марта 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. «На фоне украинских событий сейчас действительно рассматривается вопрос об отмене тюменского этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Этот вопрос решается за пределами Тюмени, поэтому сейчас остается только ждать соответствующего решения. Вероятность отмены очень высока», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональный оперативный штаб направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. На момент публикации заметки, продажа билетов на тюменский этап Кубка мира по лыжным гонкам остается открытой. Планируется, что с 18 по 20 марта на базе ЦСП «Жемчужина Сибири» пройдут три лыжных забега: спринт, масс-старт и гонка преследования. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине. На территории государства выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за событий на Украине, где президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля начал военную операцию, Тюмень может лишиться права на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который запланирован на 18 — 20 марта 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. «На фоне украинских событий сейчас действительно рассматривается вопрос об отмене тюменского этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Этот вопрос решается за пределами Тюмени, поэтому сейчас остается только ждать соответствующего решения. Вероятность отмены очень высока», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональный оперативный штаб направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. На момент публикации заметки, продажа билетов на тюменский этап Кубка мира по лыжным гонкам остается открытой. Планируется, что с 18 по 20 марта на базе ЦСП «Жемчужина Сибири» пройдут три лыжных забега: спринт, масс-старт и гонка преследования. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине. На территории государства выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура.