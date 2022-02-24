В Югре готовятся к размещению беженцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти ХМАО готовятся к прилету беженцев из Донбасса в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

«Борты с беженцами могут прилететь в Югру уже на выходных. Сейчас для них подготавливаются места размещения. Это могут быть гостиничные комплексы, принадлежащие окружным властям, а также общежития вузов», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU о готовности размещения беженцев из Донбасса на территории региона. «Предварительно — до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет, взрослых с детьми до 200 человек. По факту формирования групп, исходя из категорий жителей, будут окончательно определены места размещения. По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой сейчас действительно готовятся несколько площадок, в том числе гостиничные комплексы на территории региона», — прокомментировали в депсвязей. В пресс-службе окружного МЧС сообщили URA.RU о том, что у них нет сведений о том, что беженцы из Донбасса в ближайшее время могут оказаться на территории ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова выразила готовность разместить 300 беженцев из Донбасса на территории региона. Соответствующее письмо от ее имени было отправлено в адрес врио министра МЧС Александра Чуприяна и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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