24 февраля 2022
23 февраля 2022
22 февраля 2022

Власти ХМАО готовятся к прилету беженцев из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы на базе отдыха Энергетик. Коптяки
В Югре готовятся к размещению беженцев Фото:

Власти ХМАО готовятся к прилету беженцев из Донбасса в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

«Борты с беженцами могут прилететь в Югру уже на выходных. Сейчас для них подготавливаются места размещения. Это могут быть гостиничные комплексы, принадлежащие окружным властям, а также общежития вузов», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU о готовности размещения беженцев из Донбасса на территории региона. «Предварительно — до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет, взрослых с детьми до 200 человек. По факту формирования групп, исходя из категорий жителей, будут окончательно определены места размещения. По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой сейчас действительно готовятся несколько площадок, в том числе гостиничные комплексы на территории региона», — прокомментировали в депсвязей. В пресс-службе окружного МЧС сообщили URA.RU о том, что у них нет сведений о том, что беженцы из Донбасса в ближайшее время могут оказаться на территории ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова выразила готовность разместить 300 беженцев из Донбасса на территории региона. Соответствующее письмо от ее имени было отправлено в адрес врио министра МЧС Александра Чуприяна и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО готовятся к прилету беженцев из Донбасса в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству. «Борты с беженцами могут прилететь в Югру уже на выходных. Сейчас для них подготавливаются места размещения. Это могут быть гостиничные комплексы, принадлежащие окружным властям, а также общежития вузов», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU о готовности размещения беженцев из Донбасса на территории региона. «Предварительно — до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет, взрослых с детьми до 200 человек. По факту формирования групп, исходя из категорий жителей, будут окончательно определены места размещения. По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой сейчас действительно готовятся несколько площадок, в том числе гостиничные комплексы на территории региона», — прокомментировали в депсвязей. В пресс-службе окружного МЧС сообщили URA.RU о том, что у них нет сведений о том, что беженцы из Донбасса в ближайшее время могут оказаться на территории ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова выразила готовность разместить 300 беженцев из Донбасса на территории региона. Соответствующее письмо от ее имени было отправлено в адрес врио министра МЧС Александра Чуприяна и губернатора Ростовской области Василия Голубева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...