24 февраля 2022

Жители ЯНАО собрали около 4 тонн продуктов и вещей для беженцев

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Пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Челябинск , молодая гвардия, гуманитарная помощь, продукты питания
Жители Салехарда, Лабытнанги и Приуралья собрали необходимые беженцам товары Фото:
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Беженцы с Украины

Жители Ямала за четыре дня собрали около четырех тонн продуктов и вещей первой необходимости для беженцев. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня, 25 февраля, в Новый Уренгой из ямальской столицы отправился первый гуманитарный груз, собранный жителями трех муниципалитетов: Лабытнанги, Приуралья и Салехарда. За 4 дня северяне в помощь жителям Донбасса собрали около 4 тонн продуктов и вещей первой необходимости. Большая часть коробок — помощь ямальцев эвакуированным детям», — сообщает пресс-служба партии.

Собранные вещи и продукты 1 марта отправят в пункты размещения эвакуированным жителям Донецкой и Луганской республик. В основном из продуктов питания — это консервы, крупы и тушенка. Из средств личной гигиены — зубная паста, шампуни, туалетная бумага и пластиковая посуда.

На базе отделений партии в муниципалитетах ЯНАО 22 февраля открылись пункты приема товаров первой необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что власти региона выразили готовность принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

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Жители Ямала за четыре дня собрали около четырех тонн продуктов и вещей первой необходимости для беженцев. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения партии «Единая Россия». «Сегодня, 25 февраля, в Новый Уренгой из ямальской столицы отправился первый гуманитарный груз, собранный жителями трех муниципалитетов: Лабытнанги, Приуралья и Салехарда. За 4 дня северяне в помощь жителям Донбасса собрали около 4 тонн продуктов и вещей первой необходимости. Большая часть коробок — помощь ямальцев эвакуированным детям», — сообщает пресс-служба партии. Собранные вещи и продукты 1 марта отправят в пункты размещения эвакуированным жителям Донецкой и Луганской республик. В основном из продуктов питания — это консервы, крупы и тушенка. Из средств личной гигиены — зубная паста, шампуни, туалетная бумага и пластиковая посуда. На базе отделений партии в муниципалитетах ЯНАО 22 февраля открылись пункты приема товаров первой необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что власти региона выразили готовность принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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