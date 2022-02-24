Жители ЯНАО собрали около 4 тонн продуктов и вещей для беженцев

Жители Салехарда, Лабытнанги и Приуралья собрали необходимые беженцам товары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Жители Ямала за четыре дня собрали около четырех тонн продуктов и вещей первой необходимости для беженцев. Об этом сообщается на сайте ямальского отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня, 25 февраля, в Новый Уренгой из ямальской столицы отправился первый гуманитарный груз, собранный жителями трех муниципалитетов: Лабытнанги, Приуралья и Салехарда. За 4 дня северяне в помощь жителям Донбасса собрали около 4 тонн продуктов и вещей первой необходимости. Большая часть коробок — помощь ямальцев эвакуированным детям», — сообщает пресс-служба партии.

Собранные вещи и продукты 1 марта отправят в пункты размещения эвакуированным жителям Донецкой и Луганской республик. В основном из продуктов питания — это консервы, крупы и тушенка. Из средств личной гигиены — зубная паста, шампуни, туалетная бумага и пластиковая посуда.

На базе отделений партии в муниципалитетах ЯНАО 22 февраля открылись пункты приема товаров первой необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что власти региона выразили готовность принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.