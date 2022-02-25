Собянин отменил ряд коронавирусных ограничений в Москве

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
В столице отменили ряд ограничений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, отменили обязательную самоизоляцию для пожилых людей и удаленную работу для 30% работников.

По словам Собянина, число новых случаев COVID-19 уменьшилось более чем в три раза по сравнению с январем. «В соответствии с моим указом с понедельника, 28 февраля, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Обязательное требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы становится рекомендательным», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

Собянин также подчеркнул, что московские стационары и поликлиники начинают работу в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.11 февраля московский мэр заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице РФ пройден. По словам Собянина, снижается как число новых случаев «Омикрона», так и количество госпитализаций.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, отменили обязательную самоизоляцию для пожилых людей и удаленную работу для 30% работников. По словам Собянина, число новых случаев COVID-19 уменьшилось более чем в три раза по сравнению с январем. «В соответствии с моим указом с понедельника, 28 февраля, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Обязательное требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы становится рекомендательным», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы. Собянин также подчеркнул, что московские стационары и поликлиники начинают работу в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.11 февраля московский мэр заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице РФ пройден. По словам Собянина, снижается как число новых случаев «Омикрона», так и количество госпитализаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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