Собянин отменил ряд коронавирусных ограничений в Москве

В столице отменили ряд ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, отменили обязательную самоизоляцию для пожилых людей и удаленную работу для 30% работников.

По словам Собянина, число новых случаев COVID-19 уменьшилось более чем в три раза по сравнению с январем. «В соответствии с моим указом с понедельника, 28 февраля, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Обязательное требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы становится рекомендательным», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

Собянин также подчеркнул, что московские стационары и поликлиники начинают работу в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.11 февраля московский мэр заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице РФ пройден. По словам Собянина, снижается как число новых случаев «Омикрона», так и количество госпитализаций.