Mash: разведка РФ получила спецзадание по Александру Турчинову

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Официальное открытие выставки День инноваций Центрального военного округа. Екатеринбург, военная техника, разведка, инновации, ирония
Российские разведчики постараются помешать Александру Турчинову покинуть Украину Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российская разведка получила особый приказ помешать бывшему председателю Верховной Рады Украины Александру Турчинову сбежать из страны. Об этом пишет telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

«Российским разведчикам дан особый приказ постараться помешать бегству Александра Турчинова из Украины. Его собираются показательно судить за военные преступления и развязывание войны на востоке страны», — пишет Mash. В 2014 году Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что военная операция необходима для того, чтобы предотвратить военный конфликт в Европе, пишет «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Украина находится под внешним управлением неонацистов.

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Российская разведка получила особый приказ помешать бывшему председателю Верховной Рады Украины Александру Турчинову сбежать из страны. Об этом пишет telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны РФ. «Российским разведчикам дан особый приказ постараться помешать бегству Александра Турчинова из Украины. Его собираются показательно судить за военные преступления и развязывание войны на востоке страны», — пишет Mash. В 2014 году Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что военная операция необходима для того, чтобы предотвратить военный конфликт в Европе, пишет «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Украина находится под внешним управлением неонацистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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