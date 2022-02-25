Mash: разведка РФ получила спецзадание по Александру Турчинову

Российские разведчики постараются помешать Александру Турчинову покинуть Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Российская разведка получила особый приказ помешать бывшему председателю Верховной Рады Украины Александру Турчинову сбежать из страны. Об этом пишет telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

«Российским разведчикам дан особый приказ постараться помешать бегству Александра Турчинова из Украины. Его собираются показательно судить за военные преступления и развязывание войны на востоке страны», — пишет Mash. В 2014 году Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что военная операция необходима для того, чтобы предотвратить военный конфликт в Европе, пишет «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Украина находится под внешним управлением неонацистов.