В Екатеринбурге построят новую трамвайную линию и расширят дорогу

Начальная цена закупки превышает 1,8 млрд рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге открылся аукцион по строительству трамвайных путей до микрорайона Солнечный. Заявка размещена на сайте госзакупок, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Форум-групп».

«Управление капитального строительства Екатеринбурга разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок информацию об аукционе по строительству трамвайной линии в район Солнечный», — говорится в сообщении. В пресс-службе Forum также добавили, что строительство начнется уже в текущем году и завершится к концу 2023 года. Трамваи компания намерена пустить уже в начале 2024 года.

Начальная цена — более 1,8 миллиарда рублей. В объект закупки входит строительство трамвайных путей, реконструкция улиц 2-я Новосибирская и Лучистая и расширение этих улиц до четырех полос. Принимать заявки будут до 4 марта 2022.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов назначил дату окончания работ по строительству трамвайной линии до Солнечного на конец 2023 года. Протяженность ветки составит 1,7 километра. Трамваи будут ходить от остановки «Мусоргского» до новой остановки в районе улицы Чемпионов. По задумке, трамвай из Солнечного будет обслуживать до 2500 пассажиров в час.