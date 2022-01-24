Вице-мэр Екатеринбурга уточнил, когда поедет трамвай в Солнечный

Трамвай в микрорайон Солнечный, который застраивает «Форум-групп», власти Екатеринбурга запустят в 2023 году, в 2022-м стартуют работы. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов.
«Мы планируем в 2022 году приступить к [строительству] трамвайной линии в Cолнечный. <…> Если все пойдет хорошо, то к концу 2023 года трамвай должны запустить», — передает слова чиновника корреспондент URA.RU.
Протяженность линии составит 1,7 километра. Предполагается, что она будет обслуживать до 2,5 тысячи пассажиров в час. Стоимость ветки — более трех миллиардов рублей, проект планируется реализовать за счет инфраструктурных кредитов.
Трамвай в микрорайон Солнечный, который застраивает «Форум-групп», власти Екатеринбурга запустят в 2023 году, в 2022-м стартуют работы. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов. «Мы планируем в 2022 году приступить к [строительству] трамвайной линии в Cолнечный. <…> Если все пойдет хорошо, то к концу 2023 года трамвай должны запустить», — передает слова чиновника корреспондент URA.RU. Протяженность линии составит 1,7 километра. Предполагается, что она будет обслуживать до 2,5 тысячи пассажиров в час. Стоимость ветки — более трех миллиардов рублей, проект планируется реализовать за счет инфраструктурных кредитов.