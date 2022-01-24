24 января 2022

Вице-мэр Екатеринбурга уточнил, когда поедет трамвай в Солнечный

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Солнечный. Екатеринбург, дорожный знак, пешеход, микрорайон солнечный, велосипедиск
Трамвайная ветка в Солнечный будет стоить больше трех млрд рублей Фото:

Трамвай в микрорайон Солнечный, который застраивает «Форум-групп», власти Екатеринбурга запустят в 2023 году, в 2022-м стартуют работы. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов.

«Мы планируем в 2022 году приступить к [строительству] трамвайной линии в Cолнечный. <…> Если все пойдет хорошо, то к концу 2023 года трамвай должны запустить», — передает слова чиновника корреспондент URA.RU.

Протяженность линии составит 1,7 километра. Предполагается, что она будет обслуживать до 2,5 тысячи пассажиров в час. Стоимость ветки — более трех миллиардов рублей, проект планируется реализовать за счет инфраструктурных кредитов.

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Трамвай в микрорайон Солнечный, который застраивает «Форум-групп», власти Екатеринбурга запустят в 2023 году, в 2022-м стартуют работы. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов. «Мы планируем в 2022 году приступить к [строительству] трамвайной линии в Cолнечный. <…> Если все пойдет хорошо, то к концу 2023 года трамвай должны запустить», — передает слова чиновника корреспондент URA.RU. Протяженность линии составит 1,7 километра. Предполагается, что она будет обслуживать до 2,5 тысячи пассажиров в час. Стоимость ветки — более трех миллиардов рублей, проект планируется реализовать за счет инфраструктурных кредитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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