От обстрела ВСУ погиб российский солдат, защищавший украинок. Он чуть не стал жертвой фейка

25 февраля 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Российских военных изначально обвинили в обстреле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Российский солдат погиб под Харьковом (Украина), защищая двух украинок, во время атаки Вооруженных сил Украины. Выжившая женщина рассказала об инциденте в своем Instagram-аккаунте , изначально обвинив российских военных в нападении. По ее словам, под обстрел она вместе с матерью попали на выезде из города, но на самом деле ввела подписчиков в заблуждение. «Минут 15 мы отсиживались, потом по нам началась стрельба. Маму ранили в руку, я услышала, как она закричала от боли. И в это время меня кидает солдат на землю и кричит много раз: „Не стреляй, это свои“. Он кричит русским солдатам не стреляй. Начинается сильный обстрел. Мертвый солдат падает на меня. Второго тоже подстреливают. А мама молчит. Я поднимаюсь и понимаю, что она мертва», — рассказывает Каролина в видео, которое на данный момент уже посмотрело более 8 млн раз. Сам пост называется «Сегодня русские убили мою маму». В действительности же сказанные слова она позже опровергает видеокадрами с места происшествия. На следующий день она вернулась на место боя и засняла тела погибшей матери и солдата, который пытался их защитить. Форма военного соответствует обмундированию солдат Вооруженных сил России, а на колене у тела погибшего видна георгиевская лента, которая является порицаемым и запрещенным на Украине символом. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. На Украине ввели военное положение. Поступала информация о мощных взрывах в Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Женщина сняла тело погибшего российского солдата Instagram-аккаунт жительницы Харькова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский солдат погиб под Харьковом (Украина), защищая двух украинок, во время атаки Вооруженных сил Украины. Выжившая женщина рассказала об инциденте в своем Instagram-аккаунте, изначально обвинив российских военных в нападении. По ее словам, под обстрел она вместе с матерью попали на выезде из города, но на самом деле ввела подписчиков в заблуждение. «Минут 15 мы отсиживались, потом по нам началась стрельба. Маму ранили в руку, я услышала, как она закричала от боли. И в это время меня кидает солдат на землю и кричит много раз: „Не стреляй, это свои“. Он кричит русским солдатам не стреляй. Начинается сильный обстрел. Мертвый солдат падает на меня. Второго тоже подстреливают. А мама молчит. Я поднимаюсь и понимаю, что она мертва», — рассказывает Каролина в видео, которое на данный момент уже посмотрело более 8 млн раз. Сам пост называется «Сегодня русские убили мою маму». В действительности же сказанные слова она позже опровергает видеокадрами с места происшествия. На следующий день она вернулась на место боя и засняла тела погибшей матери и солдата, который пытался их защитить. Форма военного соответствует обмундированию солдат Вооруженных сил России, а на колене у тела погибшего видна георгиевская лента, которая является порицаемым и запрещенным на Украине символом. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. На Украине ввели военное положение. Поступала информация о мощных взрывах в Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию.