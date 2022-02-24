Минобороны РФ опровергло ракетные удары по городам Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Россия не наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по городам Украины. Об этом сказали в Минобороны.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает», — передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин экстренно обратился к россиянам. Он сообщил, что решил начать военную операцию на Украине. СМИ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщили о введении военного положения. В украинском Минобороны заявляли, что начался обстрел Киева баллистическими ракетами. Telegram-канал Baza написал, что несколько снарядов упали в Белгороде. По информации СМИ, в украинских городах начались взрывы.

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Россия не наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по городам Украины. Об этом сказали в Минобороны. «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает», — передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин экстренно обратился к россиянам. Он сообщил, что решил начать военную операцию на Украине. СМИ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщили о введении военного положения. В украинском Минобороны заявляли, что начался обстрел Киева баллистическими ракетами. Telegram-канал Baza написал, что несколько снарядов упали в Белгороде. По информации СМИ, в украинских городах начались взрывы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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