Минобороны РФ опровергло ракетные удары по городам Украины

24 февраля 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Россия не наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по городам Украины. Об этом сказали в Минобороны. «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает», — передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин экстренно обратился к россиянам. Он сообщил, что решил начать военную операцию на Украине. СМИ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщили о введении военного положения. В украинском Минобороны заявляли, что начался обстрел Киева баллистическими ракетами. Telegram-канал Baza написал, что несколько снарядов упали в Белгороде. По информации СМИ, в украинских городах начались взрывы.