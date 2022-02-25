Директор театра Вахтангова ответил на призыв уволить Туминаса

25 февраля 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Литва должна гордиться Римасом Туминасом, заявил Кирилл Крок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса уволить литовского режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского Малого театра за его работу в России является «мерзким». Такое заявление сделал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок в своем facebook-аккаунте. «Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра. Очень печально и мерзко», — написал Крок. Ранее Симонас Кайрис потребовал у руководства Малого театра в Вильнюсе уволить Римаса Туминаса из-за его работы в России. Туминас работает художественным руководителем театра им. Вахтангова и совмещает работу в Москве и Вильнюсе. Кайрис заявил, что не видит разницы «между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю». По сообщениям СМИ, Туминас принял решение уйти из театра Вахтангова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса уволить литовского режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского Малого театра за его работу в России является «мерзким». Такое заявление сделал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок в своем facebook-аккаунте. «Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра. Очень печально и мерзко», — написал Крок. Ранее Симонас Кайрис потребовал у руководства Малого театра в Вильнюсе уволить Римаса Туминаса из-за его работы в России. Туминас работает художественным руководителем театра им. Вахтангова и совмещает работу в Москве и Вильнюсе. Кайрис заявил, что не видит разницы «между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю». По сообщениям СМИ, Туминас принял решение уйти из театра Вахтангова.