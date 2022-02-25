Директор театра Вахтангова ответил на призыв уволить Туминаса

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Пресс-конференция актеров театра «Вахтангова». Екатеринбург, крок кирилл
Литва должна гордиться Римасом Туминасом, заявил Кирилл Крок Фото:

Призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса уволить литовского режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского Малого театра за его работу в России является «мерзким». Такое заявление сделал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок в своем facebook-аккаунте.

«Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра. Очень печально и мерзко», — написал Крок.

Ранее Симонас Кайрис потребовал у руководства Малого театра в Вильнюсе уволить Римаса Туминаса из-за его работы в России. Туминас работает художественным руководителем театра им. Вахтангова и совмещает работу в Москве и Вильнюсе. Кайрис заявил, что не видит разницы «между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю». По сообщениям СМИ, Туминас принял решение уйти из театра Вахтангова.

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Призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса уволить литовского режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского Малого театра за его работу в России является «мерзким». Такое заявление сделал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок в своем facebook-аккаунте. «Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра. Очень печально и мерзко», — написал Крок. Ранее Симонас Кайрис потребовал у руководства Малого театра в Вильнюсе уволить Римаса Туминаса из-за его работы в России. Туминас работает художественным руководителем театра им. Вахтангова и совмещает работу в Москве и Вильнюсе. Кайрис заявил, что не видит разницы «между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю». По сообщениям СМИ, Туминас принял решение уйти из театра Вахтангова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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