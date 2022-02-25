Директор театра Вахтангова ответил на призыв уволить Туминаса

Призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса уволить литовского режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского Малого театра за его работу в России является «мерзким». Такое заявление сделал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок в своем facebook-аккаунте.
«Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра. Очень печально и мерзко», — написал Крок.
Ранее Симонас Кайрис потребовал у руководства Малого театра в Вильнюсе уволить Римаса Туминаса из-за его работы в России. Туминас работает художественным руководителем театра им. Вахтангова и совмещает работу в Москве и Вильнюсе. Кайрис заявил, что не видит разницы «между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю». По сообщениям СМИ, Туминас принял решение уйти из театра Вахтангова.
Призыв министра культуры Литвы Симонаса Кайриса уволить литовского режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского Малого театра за его работу в России является «мерзким». Такое заявление сделал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок в своем facebook-аккаунте. «Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра. Очень печально и мерзко», — написал Крок. Ранее Симонас Кайрис потребовал у руководства Малого театра в Вильнюсе уволить Римаса Туминаса из-за его работы в России. Туминас работает художественным руководителем театра им. Вахтангова и совмещает работу в Москве и Вильнюсе. Кайрис заявил, что не видит разницы «между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю». По сообщениям СМИ, Туминас принял решение уйти из театра Вахтангова.