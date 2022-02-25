Свердловские рестораторы срочно пересматривают меню из-за санкций

Некоторые блюда, в состав которых входят продукты импортного производства, могут пострадать Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ресторанах Екатеринбурга начинают пересматривать состав меню. Связано это с санкциями, которые страны Европы ввели в отношении России после начала военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил вице-президент ассоциации рестораторов и кулинаров Свердловской области Олег Пономарев.

«Сейчас операторы ресторанного рынка ищут аналогичные виды продуктов [на замену] и приостанавливают закупку узких позиций, чтобы пересмотреть свои меню. Меню в ресторане — это не ценник в магазине, который можно просто увеличить на 15-20%. Любое блюдо нужно обработать, изменить его технологическую карту, отпечатать новое меню», — рассказал вице-президент ассоциации рестораторов.

Представитель рестораторов Екатеринбурга Олег Пономарев также подчеркнул, что могут пострадать некоторые блюда, в состав которых входят продукты импортного производства. «Изменение граммовки блюда будет зависит от решения конкретного ресторана и его концепции. Лосось или креветка — это очень валютный товар, его сложно заменить. Тут уже каждый ресторан будет решать сам: либо он уберет блюдо из меню, либо пересмотрит рецептуру и сделает другое блюдо», — говорит Пономарев. При этом он подчеркивает, что на практике подобные решения воспринимаются посетителями отрицательно.

Ранее аналитики Свердловскстата зафиксировали рост цен на молочные продукты, овощи и фрукты. А эксперты финансового сектора говорили о росте цены на бытовую технику и автомобили. Связано это с тем, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Страны начали вводить санкции в отношении РФ.

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