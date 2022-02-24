24 февраля 2022
23 февраля 2022

Шахматная Олимпиада в ХМАО оказалась под угрозой срыва. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Шахматная олимпиада в Ханты-Мансийске может не состояться из-за спецоперации в Украине Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Международная федерация шахмат (FIDE) может перенести проведение Всемирной шахматной олимпиады в Ханты-Мансийске из-за проведения российской спецоперации на Украине. Такими опасениями с URA.RU поделился источник, близкий к окружному правительству.

«Предполагалось, что Всемирная шахматная олимпиада должна была одновременно состояться в июле в Москве и Ханты-Мансийске. В столице Югры планировалось проведение Шахматной паралимпиады. Однако сейчас есть серьезные опасения, что турнир в Югре отменят. Крупные международные события, проведение которых предполагалось в России, переносятся в другие страны из-за событий на Украине. Вероятность, что на подобный шаг пойдет и Международная шахматная федерация тоже высока», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу FIDE был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство Международной шахматной федерации уже принимало решение о переносе Всемирной шахматной олимпиаде из-за коронавируса. Изначально ее проведение планировалось в 2020 году.

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Международная федерация шахмат (FIDE) может перенести проведение Всемирной шахматной олимпиады в Ханты-Мансийске из-за проведения российской спецоперации на Украине. Такими опасениями с URA.RU поделился источник, близкий к окружному правительству. «Предполагалось, что Всемирная шахматная олимпиада должна была одновременно состояться в июле в Москве и Ханты-Мансийске. В столице Югры планировалось проведение Шахматной паралимпиады. Однако сейчас есть серьезные опасения, что турнир в Югре отменят. Крупные международные события, проведение которых предполагалось в России, переносятся в другие страны из-за событий на Украине. Вероятность, что на подобный шаг пойдет и Международная шахматная федерация тоже высока», — сообщил инсайдер. В пресс-службу FIDE был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что руководство Международной шахматной федерации уже принимало решение о переносе Всемирной шахматной олимпиаде из-за коронавируса. Изначально ее проведение планировалось в 2020 году.
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