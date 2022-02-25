Президент РФ присудил госнаграды пермским олимпийцам

25 февраля 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Кроме олимпийских медалей, спортсмены получили государственную награду Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Пермские спортсмены, принявшие участие в Олимпиаде в Пекине, получат государственные награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Высокие награды получили трое пермяков: Александр Галлямов, Татьяна Иванова и Анастасия Смирнова. «Наградить за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине», — сообщается в указе. Орденом Дружбы наградили фигуриста родом из Березников Александра Галлямова, который в паре с Анастасией Мишиной принес россиянам бронзу. Саночница Татьяна Иванова и могулистка Анастасия Смирнова, которые также заняли третьи места, были удостоены Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее URA.RU рассказывало, что саночницу из Перми Екатерину Катникову, представляющую сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, отругали за фото в социальных сетях. Спортсменку назвали «позершей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермские спортсмены, принявшие участие в Олимпиаде в Пекине, получат государственные награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Высокие награды получили трое пермяков: Александр Галлямов, Татьяна Иванова и Анастасия Смирнова. «Наградить за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине», — сообщается в указе. Орденом Дружбы наградили фигуриста родом из Березников Александра Галлямова, который в паре с Анастасией Мишиной принес россиянам бронзу. Саночница Татьяна Иванова и могулистка Анастасия Смирнова, которые также заняли третьи места, были удостоены Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее URA.RU рассказывало, что саночницу из Перми Екатерину Катникову, представляющую сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, отругали за фото в социальных сетях. Спортсменку назвали «позершей».